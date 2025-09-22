રાની મુખર્જીની ફિલ્મ મર્દાની 3 નું પોસ્ટર રિલીઝ

રાની મુખર્જીની આગામી ફિલ્મ “મર્દાની 3” નું નવું પોસ્ટર આજે તેમના ચાહકો માટે રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. જોઈએ પોસ્ટરમાં શું ખાસ છે?
શારદીય નવરાત્રીની શરૂઆત નિમિત્તે રાની મુખર્જીની ફિલ્મ “મર્દાની 3” નું નવું પોસ્ટર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. નિર્માતાઓએ નવું પોસ્ટર રિલીઝ કરીને આ મહિલા-કેન્દ્રિત ફિલ્મ માટે ચાહકોનો ઉત્સાહ વધાર્યો છે.
મર્દાની બંદૂક પકડીને જોવા મળે છે
યશ રાજ ફિલ્મ્સે તેના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર ફિલ્મનું નવું પોસ્ટર રિલીઝ કર્યું છે. આ પોસ્ટરમાં એક હાથમાં બંદૂક પકડીને જોવા મળે છે. પોસ્ટરમાં કોઈનો ચહેરો દેખાતો નથી, પરંતુ તે રાની મુખર્જીનો હાથ હોઈ શકે છે. રાનીએ હાથમાં ઘડિયાળ અને દોરો પહેર્યો છે. સામે દિલ્હી પોલીસના બેરિકેડ દેખાય છે.
શિવાની શિવાજી રોય ખરાબ પર સારાનો વિજય મેળવવા માટે નીકળી છે. આ પોસ્ટર શેર કરતા નિર્માતાઓએ કેપ્શનમાં લખ્યું,”નવરાત્રિના શુભ દિવસે, અહીં ખરાબ પર સારાના વિજયની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. રાની મુખર્જી ‘મર્દાની 3’ માં ટોચના પોલીસ અધિકારી શિવાની શિવાજી રોય તરીકે પરત ફરે છે અને તેના કરિયરના સૌથી પડકારજનક કેસની તપાસ કરશે.” અભિરાજ મીનાવાલા દ્વારા દિગ્દર્શિત ‘મર્દાની 3’ 27 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ રહી છે.