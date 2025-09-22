નવરાત્રિ-2025 : ‘નવ શક્તિ ઈન વન સ્ટ્રોક’

અમદાવાદ: નવરાત્રિ 2025ના આગમનને અમદાવાદ શહેરની નવ નારી શક્તિ અનોખી આરાધનાથી વધાવી હતી. આ નારી શક્તિની વિવિધ કલાનું પ્રદર્શન ‘નારી શક્તિ ઈન વન સ્ટ્રોક’ કનોરિયા ફોર આર્ટ -ઉર્મિલા આર્ટ ગેલેરીમાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું હતું.નવ નારી શક્તિમાંના એક ભાવિની મિસ્ત્રી ચિત્રલેખા.કોમને જણાવ્યું હતું, “નવરાત્રિ પૂર્વે અમે શક્તિની આરાધના કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. માતાજીને કેન્દ્રમાં રાખીને કેલીગ્રાફી દ્વારા બીજ મંત્ર બનાવી આ પ્રદર્શનમાં મુક્યા. નવ કલાકારોનું આ રચનાત્મક કલાના નિદર્શનનું જોડાણ છે.”
નારી શક્તિના આ પ્રદર્શનમાં ભાગ લઈ રહેલા કલાકાર હિરલ શાહે જણાવ્યું હતું, “નવદુર્ગાના જુદા-જુદા સ્વરૂપો પેઇન્ટિંગ દ્વારા સુંદર રીતે રજૂ કર્યા છે. આ પ્રદર્શનમાં ભક્તિ સાથેની નવ નારીની કલાની અભિવ્યક્તિ દેખાય છે.” અહીં રિયાલિસ્ટિક, મંડલા, મધુબની, ડોટ આર્ટ વર્ક, કેલિગ્રાફી જેવી વિવિધ આર્ટ પણ જોવા મળી હતી. આ પ્રદર્શનમાં અર્ચના પટેલ, ભાવિની મિસ્ત્રી, હિરલ શાહ, હિરલ પંચાલ, પ્રજ્ઞેશા જાદવ, પીનલ પંચાલ, સિમરન અસરાની, સબિથા પારેખ, શ્વેતા સુરેકાની કલાકૃતિઓ ‘નવ શક્તિ ઈન વન સ્ટ્રોક’ માં પ્રસ્તુત કરવામાં આવી હતી.
(પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ-અમદાવાદ)