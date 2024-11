PM વિદ્યાલક્ષ્મી યોજનામાં હાયર એજ્યુકેશન લોન પર 75% ક્રેડિટ ગેરંટી

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી કેબિનેટ બેઠકમાં બુધવારે ઘણાં મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યાં. આ બેઠકમાં તેજસ્વી બાળકોને અભ્યાસમાં મુશ્કેલી ન પડે, તે માટે સરકારે PM વિદ્યાલક્ષ્મી યોજનાને મંજૂરી આપી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ દ્વારા આ વિશે જાણકારી આપવામાં આવી.

7/🔒Credit Guarantee for Banks

Loans up to ₹7.5 lakh will get 75% credit guarantee, making banks more supportive of your education journey. pic.twitter.com/3vF9J1Ttma

