પીએમ મોદીની મુંબઈમાં બ્રિટિશ પીએમ કીર સ્ટારમર સાથે બેઠક

બ્રિટનના વડા પ્રધાન કીર સ્ટારમર ભારતની મુલાકાતે છે. આ દરમિયાન મુંબઈમાં બ્રિટિશ વડા પ્રધાન કીર સ્ટારમર અને ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બેઠક કરી હતી.
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે મુંબઈમાં પ્રધાનમંત્રી કીર સ્ટારમર સાથે મુલાકાત કરી. બંને નેતાઓ વિઝન 2035 રોડમેપ હેઠળ ભારત-યુકે વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવા અંગે ચર્ચા કરી. આ વાટાઘાટો વેપાર, રોકાણ, ટેકનોલોજી, સંરક્ષણ, આબોહવા અને શિક્ષણમાં સહયોગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે તેવી અપેક્ષા છે. પીએમ મોદી અને સ્ટારમર ગ્લોબલ ફિનટેક ફેસ્ટ 2025માં પણ ભાગ લેશે, જેમાં સીઈઓ ફોરમનો સમાવેશ થાય છે.
ભારત અને યુકે વચ્ચે મજબૂત ભાગીદારી મજબૂત થશે
બ્રિટિશ વડા પ્રધાન કીર સ્ટાર્મર ભારતની મુલાકાતે છે. તેમની મુલાકાત એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ટેરિફ નીતિઓ વિશ્વભરના અર્થતંત્રોમાં અસ્થિરતાનું કારણ બની રહી છે. આ વૈશ્વિક આર્થિક ઉથલપાથલ વચ્ચે ભારત અને યુકે વચ્ચે મજબૂત ભાગીદારીની આશા વધી છે. બુધવારે અગાઉ પીએમ સ્ટાર્મરે જણાવ્યું હતું કે ભારત-યુકે મુક્ત વેપાર કરાર દ્વારા રજૂ કરાયેલી તકો અનોખી છે. વડા પ્રધાન તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યા પછી સ્ટાર્મર બુધવારે ભારતની તેમની પ્રથમ મુલાકાત માટે મુંબઈ પહોંચ્યા હતા.
કીર સ્ટાર્મરે શું કહ્યું?
કીર સ્ટાર્મરે જણાવ્યું હતું કે આ વેપાર કરાર ભારત સાથે દ્વિપક્ષીય વેપાર અને આર્થિક વૃદ્ધિને વેગ આપવા માટે “લોન્ચપેડ” છે, જે 2028 સુધીમાં ત્રીજા ક્રમનું સૌથી મોટું વૈશ્વિક અર્થતંત્ર બનવાનો અંદાજ છે. સ્ટાર્મરની સાથે 125 સભ્યોનું પ્રતિનિધિમંડળ છે, જેમાં ટોચના બ્રિટિશ બિઝનેસ લીડર્સ, ઉદ્યોગસાહસિકો અને યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર્સનો સમાવેશ થાય છે.
યુકે અને ભારત વચ્ચે એક મોટો વેપાર કરાર થયો છે
બ્રિટિશ વડા પ્રધાને કહ્યું,”અમે જુલાઈમાં ભારત સાથે એક મોટો વેપાર કરાર કર્યો હતો, જે કોઈપણ દેશ દ્વારા અત્યાર સુધીનો શ્રેષ્ઠ કરાર છે, પરંતુ વાર્તા ત્યાં સમાપ્ત થતી નથી.” તેમણે ઉમેર્યું,”આ ફક્ત કાગળનો ટુકડો નથી; તે વિકાસ માટે એક લોન્ચપેડ છે. ભારત 2028 સુધીમાં વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવા માટે તૈયાર છે, અને તેની સાથે વેપાર ઝડપી અને સસ્તો બનવા માટે તૈયાર છે, તેથી જે તકો ઊભી થશે તે અજોડ છે.” સ્ટાર્મરે કહ્યું કે ભારતમાં વૃદ્ધિનો અર્થ બ્રિટિશ લોકો માટે ઘરે વધુ પસંદગી, સ્થિરતા અને રોજગાર છે. બ્રિટિશ વડા પ્રધાનની ભારત મુલાકાતના અઢી મહિના પહેલા બંને દેશોએ ઐતિહાસિક મુક્ત વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.
સ્ટાર્મર અને પીએમ મોદી વચ્ચેની વાટાઘાટો અંગે બ્રિટિશ નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આનાથી યુકે-ભારત સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે. બંને નેતાઓ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, ટેલિકોમ્યુનિકેશન અને સંરક્ષણ ટેકનોલોજીમાં દ્વિપક્ષીય સહયોગ વધારવાનો હેતુ રાખશે જેથી વ્યવસાયો માટે નવા રોકાણ અને વૃદ્ધિની તકો ઊભી થાય. ભારત ઝડપથી વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજી ખેલાડીઓમાંનો એક બની રહ્યું છે અને 2030 સુધીમાં ટેકનોલોજી ક્ષેત્ર £1 ટ્રિલિયનનું થવાની ધારણા છે.