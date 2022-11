PM મોદીએ અચાનક BJP કાર્યાલય પહોંચી ટોચના નેતાઓ સાથે કરી બેઠક

ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 : ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે પ્રચાર યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહ્યો છે. BJP માટે PM મોદી, ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ સહિત ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓ મેદાનમાં છે. રવિવારે PM મોદીએ ગુજરાતમાં જોરદાર રેલીઓ યોજી હતી. પીએમએ પ્રખ્યાત સોમનાથ મંદિરમાં પૂજા પણ કરી હતી. આ પછી પીએમ નરેન્દ્ર મોદી કોઈ નિશ્ચિત સમયપત્રક વગર અચાનક ગાંધીનગર સ્થિત ભાજપ કાર્યાલય પર પહોંચી ગયા હતા.

"After a long day of campaigning, being among fellow Karyakartas at Kamalam is very energising," says PM Narendra Modi after his interaction with party workers in Gandhinagar, Gujarat pic.twitter.com/mvUuuWK8he

ગાંધીનગરમાં ભાજપ કાર્યાલય ખાતે પીએમ મોદીએ પાર્ટીના ટોચના નેતાઓ સાથે બેઠક યોજી હતી. આ પહેલા પીએમ મોદીએ વેરાવળ, ધોરાજી, અમરેલી અને બોટાદમાં રેલીઓ યોજી હતી. વેરાવળમાં રેલીને સંબોધતા પીએમ મોદીએ લોકોને મોટી સંખ્યામાં મતદાન કરવા અને મતદાનના અગાઉના તમામ રેકોર્ડ તોડવા માટે પણ વિનંતી કરી હતી.

Gujarat | This election is not only for the next five years, but it will determine how Gujarat will look after 25 years: PM Narendra Modi during a public rally in Botad pic.twitter.com/R5pnPxBox4

— ANI (@ANI) November 20, 2022