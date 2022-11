ભારતે T20 શ્રેણીની બીજી મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડને 65 રને હરાવ્યું. ટીમ ઈન્ડિયા માટે આ મેચમાં સૂર્યકુમાર યાદવે તોફાની બેટિંગ કરતા અણનમ સદી ફટકારી હતી. જ્યારે દીપક હુડ્ડાએ 4 વિકેટ લીધી હતી. યુઝવેન્દ્ર ચહલને 2 વિકેટ મળી હતી. હાર્દિક પંડ્યાની કપ્તાનીમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ચોથી વખત આ જીત મેળવી છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને 192 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. જવાબમાં ન્યૂઝીલેન્ડના ખેલાડીઓ માત્ર 126 રન જ બનાવી શક્યા હતા. ટીમ માટે કેન વિલિયમસને અડધી સદી ફટકારી હતી. તે 61 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો.

A convincing victory for #TeamIndia as they beat New Zealand by 65 runs with 7 deliveries to spare.

ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ 126 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી

ન્યુઝીલેન્ડ તરફથી ફિન એલન અને ડેવોન કોનવે ઓપનિંગ કરવા આવ્યા હતા. આ દરમિયાન એલન ખાતું ખોલાવ્યા વિના જ આઉટ થઈ ગયો હતો. કોનવેએ 22 બોલમાં 25 રન બનાવ્યા હતા. તેની ઇનિંગમાં 3 ચોગ્ગા સામેલ હતા. ગ્લેન ફિલિપ્સ 12 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. તેણે 6 બોલનો સામનો કરતી વખતે એક ફોર અને એક સિક્સર ફટકારી હતી. ડેરીલ મિશેલ 10 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. જ્યારે જેમ્સ નીશમ ખાતું પણ ખોલાવી શક્યો નહોતો. તેને ચહલે આઉટ કર્યો હતો. સેન્ટનર માત્ર 2 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. કેન વિલિયમસને કેપ્ટનશીપની ઇનિંગ રમી હતી. તેણે 52 બોલનો સામનો કરીને 61 રન બનાવ્યા હતા. વિલિયમસને 4 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. એડમ મિલ્ને 6 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. ઈશ સોઢી 1 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. આ રીતે આખી ટીમ 126 રનના સ્કોર પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.

Deepak Hooda is our Top Performer from the second innings for his brilliant bowling figures of 4/10 in 2.5 overs.

A look at his bowling summary here 👇👇#NZvIND pic.twitter.com/DiKpeIFyOn

