મહારાણા પ્રતાપની જન્મજયંતિ પર પીએમ મોદીએ આપી શ્રદ્ધાંજલિ

આજે મહારાણા પ્રતાપની જન્મજયંતિ છે. આ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને કહ્યું કે તેમણે પોતાનું આખું જીવન પોતાની માતૃભૂમિને સમર્પિત કર્યું. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રીએ પણ શ્રદ્ધાંજલિ આપી.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે દેશના મહાન યોદ્ધા અને શૌર્ય અને પરાક્રમના અમર પ્રતીક મહારાણા પ્રતાપને તેમની જન્મજયંતિ પર શ્રદ્ધાંજલિ આપી.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું,”દેશના મહાન યોદ્ધા અને શૌર્ય અને બહાદુરીના અમર પ્રતીક મહારાણા પ્રતાપને તેમની જન્મજયંતિ પર હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ. તેમણે પોતાનું આખું જીવન માતૃભૂમિના સન્માન, ગરિમા અને ગૌરવની રક્ષા માટે સમર્પિત કર્યું. તેમની અદમ્ય હિંમત અને અતૂટ આત્મસન્માનની વાર્તાઓ આવનારા યુગો સુધી દેશવાસીઓના હૃદયમાં દેશભક્તિની જ્યોત પ્રજ્વલિત કરતી રહેશે.”
वीरता और पराक्रम के अमर प्रतीक, देश के महान योद्धा महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने मातृभूमि की आन-बान और शान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके अदम्य साहस और अटूट स्वाभिमान की गाथाएं युगों-युगों तक देशवासियों के हृदय में राष्ट्रभक्ति का…
— Narendra Modi (@narendramodi) May 9, 2026
સિદ્ધાંતો સાથે સમાધાન કર્યું નથી
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સોશિયલ મીડિયા પર પણ લખ્યું,”અદમ્ય હિંમત, આત્મસન્માન અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યે સમર્પણના શાશ્વત પ્રતીક મહારાણા પ્રતાપને તેમની જન્મજયંતિ પર મારી નમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ.” તેમણે કહ્યું, “ભારતીય ઇતિહાસમાં સ્વતંત્રતા, આત્મસન્માન અને બલિદાનના સર્વોચ્ચ પ્રેરણાસ્ત્રોત મહારાણા પ્રતાપે પોતાના જીવનની દરેક ક્ષણ પોતાની માતૃભૂમિ, ધર્મ અને સંસ્કૃતિના ગૌરવનું રક્ષણ અને જાળવણી કરવા માટે સમર્પિત કરી. પ્રતિકૂળતા, મુશ્કેલીઓ અને સંઘર્ષનો સામનો કરવા છતાં તેમણે ક્યારેય પોતાના સિદ્ધાંતો સાથે સમાધાન કર્યું નહીં.”
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શાહે વધુમાં જણાવ્યું કે મહારાણા પ્રતાપની અપ્રતિમ બહાદુરી દેશભક્તિની ભાવનાને પ્રજ્વલિત કરે છે. તેમણે કહ્યું, “મહારાણા પ્રતાપની અપ્રતિમ બહાદુરી અને માતૃભૂમિ પ્રત્યેની તેમની અતૂટ વફાદારી આજે પણ દરેક ભારતીયના હૃદયમાં દેશભક્તિની ભાવનાને પ્રજ્વલિત કરે છે.”
ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે પણ મહારાણા પ્રતાપને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા કહ્યું,”ભારત માતાના અમર પુત્ર, સ્વતંત્રતાનો શાશ્વત અવાજ, બલિદાન અને નિઃસ્વાર્થતાના તેજસ્વી ધ્વજ, ‘હિંદુઓનો સૂર્ય’ અને શૌર્યના પ્રતીક મહારાણા પ્રતાપની જન્મજયંતિ પર હું મારી નમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું.” તેમણે ઉમેર્યું, “માતૃભૂમિના સન્માન અને ગૌરવનું રક્ષણ કરવામાં તમારી અદમ્ય હિંમત અને સંપૂર્ણ આત્મ-બલિદાન ભારતીય લોકોને યુગો યુગો સુધી અન્યાય સામે અડગ રહેવા અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યે અતૂટ વફાદારી જાળવી રાખવા માટે પ્રેરણા આપતું રહેશે.”