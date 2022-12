PM મોદીએ સંસદ સત્ર ચલાવવા માટે તમામ પક્ષો પાસેથી માંગ્યો સહયોગ

સંસદનું શિયાળુ સત્ર આજથી શરૂ થઈ રહ્યું છે. આ પહેલા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સંબોધન કરતા કહ્યું હતું કે દેશ આઝાદીના અમૃતમાં આગળ વધી રહ્યો છે. ભારતને જી-20ના અધ્યક્ષ બનવાની તક મળવા પર ખુશી વ્યક્ત કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, વિશ્વને દેશ પાસેથી અપેક્ષાઓ છે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું, આજે શિયાળુ સત્રનો પહેલો દિવસ છે. 15 ઓગસ્ટે આઝાદીના 75 વર્ષ પૂર્ણ થયા અને આપણે આઝાદીના અમૃતમાં આગળ વધી રહ્યા છીએ. આજે અમે એવા સમયે મળી રહ્યા છીએ જ્યારે ભારત G20ની અધ્યક્ષતા કરવા જઈ રહ્યું છે. PMએ વધુમાં કહ્યું કે, જે રીતે ભારતે વૈશ્વિક સમુદાયમાં સ્થાન બનાવ્યું છે, જે રીતે ભારત પાસેથી અપેક્ષાઓ વધી છે અને જે રીતે ભારત વૈશ્વિક મંચ પર તેની ભાગીદારી વધારી રહ્યું છે, તેવા સમયે G-20 પ્રેસિડન્સી મેળવવી ખૂબ મોટી વાત છે. ભારત માટે. વાત છે.

In this session, efforts will be made to take important decisions while keeping in mind taking the country to new heights of development & new opportunities to take the country forward amid current global situation. I'm confident that all parties will add value to discussions: PM pic.twitter.com/j4l4jHPHTj

