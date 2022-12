IND vs BAN: ટીમ ઈન્ડિયા બાંગ્લાદેશ સામે જીતેલી મેચ હારી

ઢાકામાં બાંગ્લાદેશ સામેની બીજી વનડેમાં ભારતને શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. રોમાંચક મેચમાં બાંગ્લાદેશનો 5 રને વિજય થયો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ટીમે 272 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. જવાબમાં ભારતીય ટીમ 9 વિકેટ ગુમાવીને 266 રન જ બનાવી શકી હતી. અંતે ઈજાગ્રસ્ત કેપ્ટન રોહિત શર્માએ ટીમને જીત અપાવવાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ કર્યો હતો. રોહિતે 28 બોલનો સામનો કરીને અણનમ 51 રન બનાવ્યા હતા.

Bangladesh survive Rohit scare to defeat India by five runs, clinch ODI series

Read @ANI Story | https://t.co/VZaDsj8Jcl

#RohitSharma #BANvsIND #INDvsBAN #Cricket #Dhaka pic.twitter.com/iEOAKNAH66

— ANI Digital (@ani_digital) December 7, 2022