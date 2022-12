TIME મેગેઝીને યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કીને ‘પર્સન ઑફ ધ યર’ તરીકે પસંદ કર્યા

ટાઈમ મેગેઝીને યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સ્કીની સાથે “ધ સ્પિરિટ ઓફ યુક્રેન” ને પર્સન ઓફ ધ યર 2022 જાહેર કર્યા છે. ટાઈમ મેગેઝીને બુધવારે આની જાહેરાત કરી હતી. છેલ્લા 12 મહિનામાં વૈશ્વિક ઘટનાઓમાં સૌથી વધુ પ્રભાવ પાડનાર વ્યક્તિને આ એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. પુરસ્કાર માટેના અન્ય ફાઇનલિસ્ટમાં ઈરાની વિરોધીઓ, ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ, વિશ્વના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ એલોન મસ્ક અને યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટનો સમાવેશ થાય છે.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa

— TIME (@TIME) December 7, 2022