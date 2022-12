ગુજરાતમાં કોની બનશે સરકાર ? આવતીકાલે સવારે 8 વાગ્યાથી શરૂ થશે મતગણતરી

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022ની મતગણતરી ગુરુવારે થશે. ભાજપ શાસિત રાજ્યના 33 જિલ્લાની 182 વિધાનસભા બેઠકો માટે બે તબક્કામાં 1 ડિસેમ્બર અને 5 ડિસેમ્બરે ચૂંટણી યોજાઈ હતી. એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે 182 વિધાનસભા બેઠકો માટે 37 મતગણતરી કેન્દ્રો પર ગુરુવારે સવારે 8 વાગ્યે મતગણતરી શરૂ થશે. ગુજરાતમાં પરંપરાગત રીતે ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સ્પર્ધા રહી છે. જો કે, આ વખતે આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના મેદાનમાં પ્રવેશ સાથે, રાજ્યમાં ત્રિકોણીય હરીફાઈ જોવા મળી.

એક્ઝિટ પોલમાં ભાજપની જીતની આગાહી કરવામાં આવી છે

ચૂંટણી પછીના સર્વેમાં ગુજરાતમાં ભાજપ સતત સાતમી વખત સરકાર બનાવવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. શાસક પક્ષને 117થી 151 બેઠકો મળવાની ધારણા છે, જ્યારે કોંગ્રેસને 16થી 51 બેઠકો મળવાનું અનુમાન છે. જ્યારે AAPને બેથી 13 બેઠકો મળી શકે છે. ગુજરાતમાં બહુમતી માટે 92 બેઠકો જીતવી જરૂરી છે. ગુજરાતમાં આ વર્ષે 66.31 ટકા મતદાન નોંધાયું છે, જે 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં થયેલા 71.28 ટકા મતદાન કરતાં ઓછું છે.

Counting of votes for the Gujarat Assembly elections will begin at 37 centres at 8 am tomorrow. Three-tier security arrangement will be in place for the counting process: Gujarat Chief Electoral Officer P.Bharathi pic.twitter.com/fPBOQa1eKm

