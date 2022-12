PM મોદીએ હાઈ લેવલ બેઠકમાં કહ્યું- ‘કોરોના હજુ ગયો નથી’

ચીન, જાપાન અને અમેરિકા સહિત ઘણા દેશોમાં કોરોનાના ઓમિક્રોનના સબ-વેરિઅન્ટ BF.7 કેસ આવી રહ્યા છે. દરમિયાન બુધવારે ભારતમાં પણ BF.7 ના ચાર કેસ સામે આવ્યા છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજી હતી.

