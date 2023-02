PM મોદીએ ‘મન કી બાત’માં લતા મંગેશકરને યાદ કર્યા

સ્વર કોકિલા લતા મંગેશકર ભલે આજે આપણી વચ્ચે નથી, પરંતુ તેઓ આજે પણ દરેકને યાદ કરે છે. લતાજી તેમના મધુર અવાજથી ગીતોમાં પ્રાણ પૂરતા હતા. ગયા વર્ષે જ્યારે લતાજીનું નિધન થયું ત્યારે સમગ્ર ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રી તેમના જવાથી દુઃખી થઈ ગઈ હતી. સિનેમાની દુનિયામાં લતાની હજુ પણ ખોટ છે. તેમનો ઉલ્લેખ હંમેશા દરેકના હૃદયમાં રહેશે અને તેમણે પોતાના સુરીલા અવાજથી સંગીતનો ઝંડો ઊંચક્યો છે. જ્યારે લતાજીનું નિધન થયું ત્યારે પીએમ મોદીએ પણ શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. હવે તાજેતરમાં PMએ ફરી લતા દીદીને યાદ કર્યા છે.

Began today’s #MannKiBaat programme by talking about three special competitions aimed at furthering the spirit of ‘Ek Bharat Shreshtha Bharat’ in the time of Azadi Ka Amrit Mahotsav. pic.twitter.com/hOhytcAOnK

લતા દીદીની ખોટ થવી સ્વાભાવિક

આજે એટલે કે રવિવારે પીએમ મોદીની મન કી બાતનો 98મો એપિસોડ પ્રસારિત થયો. આ દરમિયાન તેણે અનેક મુદ્દાઓ પર વાત કરી. આ દરમિયાન તે ત્રણ સ્પર્ધાઓ વિશે જણાવી રહ્યો હતો. ત્યારે તેને સ્વર કોકિલા લતા મંગેશકર યાદ આવી. પીએમએ કહ્યું કે લતા દીદીની ખોટ થવી સ્વાભાવિક છે. તેણે કહ્યું, ‘મિત્રો, મારા માટે આ અવસર પર લતા મંગેશકર જી, લતા દીદીને યાદ આવે તે ખૂબ જ સ્વાભાવિક છે. કારણ કે જે દિવસે આ સ્પર્ધા શરૂ થઈ તે દિવસે લતા દીદીએ ટ્વીટ કરીને દેશવાસીઓને આ પ્રથામાં ચોક્કસપણે જોડાવા વિનંતી કરી હતી.

ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લા ખાનને પણ યાદ કર્યા

આટલું જ નહીં પીએમ મોદીએ ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લા ખાનને પણ યાદ કર્યા. વારાણસીનો ઉલ્લેખ કરતા પીએમે કહ્યું, “બનારસ હોય, શહનાઈ હોય, ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લાહ ખાન જી હોય, મારું ધ્યાન તેના તરફ જાય તે સ્વાભાવિક છે.” ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લાહ ખાન યુથ એવોર્ડ થોડા દિવસો પહેલા આપવામાં આવ્યો હતો. આ પુરસ્કારો કલા અને સંસ્કૃતિની લોકપ્રિયતા વધારવામાં યોગદાન આપનારા લોકોને આપવામાં આવે છે.

Those passionate about music, arts and other creative fields will find today’s #MannKiBaat interesting because we highlighted those who have been conferred the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar. pic.twitter.com/PhOVX1222g

— Narendra Modi (@narendramodi) February 26, 2023