PM મોદીએ રામ મંદિરની ટપાલ ટિકિટ બહાર પાડી

અયોધ્યામાં તૈયાર થયેલા રામ મંદિરના ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમને લઈને સમગ્ર દેશમાં આનંદનો માહોલ છે. આ કાર્યક્રમને વિશેષ બનાવવા માટે તડામાર તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર પર સ્મારક ટપાલ ટિકિટો અને વિશ્વભરમાં ભગવાન રામ પર જારી કરાયેલ સ્ટેમ્પના પુસ્તકનું વિમોચન કર્યું હતું. પીએમ મોદીએ કુલ 6 ટિકિટો જાહેર કરી, જેમાં રામ મંદિર, ભગવાન ગણેશ, ભગવાન હનુમાન, જટાયુ, કેવટરાજ અને મા શબરીની ટિકિટનો સમાવેશ થાય છે. સ્ટેમ્પમાં રામ મંદિર, ચોપાઈ ‘મંગલ ભવન અમંગલ હરિ’, સૂર્ય, સરયુ નદી અને મંદિરની આસપાસની મૂર્તિઓ દર્શાવવામાં આવી છે.

સ્ટેમ્પ બુક એ શ્રી રામની આંતરરાષ્ટ્રીય અપીલને વિવિધ સમાજોમાં દર્શાવવાનો પ્રયાસ છે. 48 પાનાના પુસ્તકમાં યુએસ, ન્યુઝીલેન્ડ, સિંગાપોર, કેનેડા, કંબોડિયા અને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર જેવા સંગઠનો સહિત 20 થી વધુ દેશો દ્વારા જારી કરાયેલ ટપાલ ટિકિટોનો સમાવેશ થાય છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, ‘આ પોસ્ટલ સ્ટેમ્પ આગામી પેઢી સુધી વિચારો, ઈતિહાસ અને ઐતિહાસિક પ્રસંગો પહોંચાડવાનું માધ્યમ પણ છે. જ્યારે ટપાલ ટિકિટ બહાર પાડવામાં આવે છે, જ્યારે કોઈ તેને મોકલે છે, ત્યારે તે માત્ર એક પત્ર જ નથી મોકલે છે પરંતુ પત્ર દ્વારા અન્ય લોકો સુધી ઇતિહાસનો એક ભાગ પણ પહોંચાડે છે. આ માત્ર કાગળનો ટુકડો નથી. તે ઇતિહાસના પુસ્તકોમાંથી સ્વરૂપો અને ઐતિહાસિક ક્ષણોનું ટૂંકું સ્વરૂપ પણ છે. યુવા પેઢી પણ તેમની પાસેથી ઘણું જાણવા અને શીખે છે. આ ટિકિટોમાં રામ મંદિરની ભવ્ય તસવીર છે.

VIDEO | “Today, I got an opportunity to engage myself in another programme related to the Ram Mandir Pran Pratishtha ceremony. Today, six postage stamps dedicated to the Ram Temple were released. Besides, a book of stamps issued on Lord Ram around the world was also released,”… pic.twitter.com/ccEp9zTF2a

— Press Trust of India (@PTI_News) January 18, 2024