સાઇપ્રસમાં PM મોદીને મળ્યું સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન

લિમાસોલ (સાઇપ્રસ): સાઇપ્રસની ધરતી પરથી PM મોદીએ ફરી વિશ્વને ભારતની વધી રહેલી શક્તિનો અનુભવ કરાવ્યો છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે સાઇપ્રસના લિમાસોલ શહેરમાં યોજાયેલા એક વ્યાવસાયિક ગોળમેજ સંમેલનમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત ટૂંક સમયમાં વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટા અર્થતંત્ર બનવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. આ સંમેલન સાઇપ્રસના રાષ્ટ્રપતિ નિકોસ ક્રિસ્ટોડુલાઈડિસની હાજરીમાં યોજાયું હતું. આ દરમિયાન સાઇપ્રસના રાષ્ટ્રપતિએ PM મોદીને “ગ્રાન્ડ ક્રોસ ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ મકારિયોસ ત્રીજા” જેવો દેશનું સર્વોચ્ચ સન્માન આપ્યું હતું.

2014 પછી વડા પ્રધાન બન્યા પછીથી નરેન્દ્ર મોદીને અત્યાર સુધીમાં કુલ 23 દેશોના સર્વોચ્ચ સન્માન મળ્યા છે. આ સન્માન તેમના નેતૃત્વ, વૈશ્વિક કૂટનીતિ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગમાં આપેલા યોગદાનની ઓળખ આપે છે. આ ભારતની વૈશ્વિક પ્રતિષ્ઠા અને મોદીની વિદેશ નીતિના પ્રભાવનું પ્રમાણ છે.

સાઇપ્રસ સાથે સહયોગ વધારવાની સંભાવનાઓ

મોદીએ બંને દેશો વચ્ચે વેપાર, મૂડીરોકાણ, ડિજિટલ પેમેન્ટ, ટુરિઝમ, લોજિસ્ટિક્સ અને સ્ટાર્ટઅપ જેવાં ક્ષેત્રોમાં વધુ સહયોગની શક્યતાઓ જણાવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વિશ્વના 50 ટકા ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ભારતમાં થાય છે, જેનું શ્રેય UPIને જાય છે. આ સંદર્ભમાં NPCI International અને યુરોબેંક સાઇપ્રસ વચ્ચે સીમા-પાર ચુકવણી માટે કરાર થયો છે.

I extend my heartfelt gratitude to the Government and people of Cyprus for conferring upon me ‘The Grand Cross of the Order of Makarios III.’

This isn’t my honour. It is an honour for 140 crore Indians. I dedicate this award to the everlasting friendship between India and… pic.twitter.com/Q9p7LQGNfq

— Narendra Modi (@narendramodi) June 16, 2025