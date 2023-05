બાળકો વચ્ચે પહોંચ્યા પીએમ મોદી, વડાપ્રધાને પૂછ્યું- પીએમ બનવાનું મન નથી થતું?

કર્ણાટક ચૂંટણીને લઈને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રાજ્યના પ્રવાસે છે. પીએમ મોદી મંગળવારે કલબુર્ગીમાં રોડ શો પહેલા બાળકોને મળ્યા હતા. બાળકોને મળતી વખતે તે રમુજી અંદાજમાં દેખાયો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બાળકોને તેમની આંગળીઓ વડે અનેક આકાર બનાવવા કહ્યું. જે બાળકોએ કર્યું અને બતાવ્યું. વીડિયોમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે આ પછી પીએમ મોદીએ બાળકોને પૂછ્યું કે તેઓ શું બનવા માગે છે? તેના પર એક બાળકે જવાબ આપ્યો કે તે ડોક્ટર બનવા માંગે છે અને બીજાએ કહ્યું કે તે પોલીસ બનવા માંગે છે.

#WATCH | Karnataka: Prime Minister Narendra Modi had a light-hearted interaction with children in Kalaburagi earlier today, before the roadshow here. pic.twitter.com/HYOoei56xf

— ANI (@ANI) May 2, 2023