PM મોદીએ લોકસભા સ્પીકર અને વિપક્ષી નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે લોકસભા સત્રની સમાપ્તિ પછી સ્પીકરની ઑફિસમાં લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા અને વિપક્ષી ફ્લોર નેતાઓને મળ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમની સાથે રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ, સંસદીય કાર્ય મંત્રી પ્રહલાદ જોશી, અર્જુન રામ મેઘવાલ પણ હાજર હતા. જ્યારે વિપક્ષ તરફથી BJDના ભરતરી મહેતાબ અને BSPના 2 સાંસદો હાજર રહ્યા હતા. આ સાથે જ લોકસભાની કાર્યવાહી અનિશ્ચિત સમય માટે સ્થગિત કરી દેવામાં આવી છે.

PHOTOS | PM Modi, along with Union ministers, attended the customary meeting in Lok Sabha Speaker Om Birla’s chamber earlier today. pic.twitter.com/JIALJMnaNF

— Press Trust of India (@PTI_News) December 21, 2023