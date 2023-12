જમ્મુ-કાશ્મીરના પૂંછમાં આતંકી હુમલો, 3 જવાન શહીદ

આતંકવાદીઓએ ગુરુવારે જમ્મુ અને કાશ્મીરના પૂંછ જિલ્લામાં સેનાના બે વાહનો પર હુમલો કર્યો. આતંકીઓના આ ફાયરિંગમાં ત્રણ જવાન શહીદ થયા છે અને ત્રણ જવાન ઘાયલ થયા છે. એક સમાચાર એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર અધિકારીઓએ સેનાના જવાનોને લઈ જતા વાહનો પર આતંકવાદીઓ દ્વારા ગોળીબાર કર્યાની પુષ્ટિ કરી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે રાજૌરી-થાનામંડી-સુરનકોટ રોડ પર સવની વિસ્તારમાં સેનાના વાહન પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. તેણે કહ્યું, આ વાહન બફલિયાજથી સૈનિકોને લઈ જઈ રહ્યું હતું. બુફલિયાઝમાં આતંકવાદીઓ વિરુદ્ધ કોર્ડન અને સર્ચ ઓપરેશન બુધવાર રાતથી ચાલુ છે. સૈનિકો એક મિશન પર જઈ રહ્યા હતા અને આ દરમિયાન તેમના પર હુમલો થયો.

