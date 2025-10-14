ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શાહબાઝ શરીફ સામે જ ભારતના વખાણ કર્યા

ઇજિપ્તમાં ગાઝા શાંતિ સમિટમાં અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પાકિસ્તાન સામે ભારતની પ્રશંસા કરી. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ભારતને એક મહાન દેશ ગણાવ્યો અને વડા પ્રધાન મોદીને તેમના ખૂબ જ સારા મિત્ર ગણાવ્યા. તેમણે સોમવારે ઇજિપ્તના શર્મ અલ-શેખમાં ગાઝા શાંતિ સમિટ દરમિયાન આ ટિપ્પણીઓ કરી હતી અને આશા વ્યક્ત કરી હતી કે ભારત અને પાકિસ્તાન સારા સંબંધો રાખશે અને સુમેળથી સાથે રહેશે. વડા પ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત જબરદસ્ત પ્રગતિ કરી રહ્યું છે.
Shahbaz Sharif given all credits to Trump.
He said, “If Trump would haven’t been, two nuclear state (India & Pak) would have started nuclear war.”
Shahbaz Sharif is like a “Darbari Kavi” for Trump. pic.twitter.com/88QvHmvfYX
— Anmol (@anmol_kaundilya) October 13, 2025
ટ્રમ્પની પ્રશંસામાં શાહબાઝ શરીફે શું કહ્યું?
પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની પ્રશંસા કરવામાં અતિશયોક્તિ કરી. તેમના ભાષણથી સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવ્યું કે શાહબાઝ શરીફ અમેરિકન વહીવટને ખુશ રાખવા અને ભારત સામેની પોતાની હાર છુપાવવા માટે ટ્રમ્પની મહત્વાકાંક્ષાઓને વેગ આપી રહ્યા હતા. આ માટે, તેમણે ફરી એકવાર નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર માટે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું નામાંકન કર્યું. શાહબાઝ શરીફે કહ્યું કે ટ્રમ્પ આજના સમયમાં શાંતિના સૌથી મહાન નેતા છે. તેમણે પોતાના રાજદ્વારી પ્રયાસો દ્વારા ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધની શક્યતાને દૂર કરી. ગાઝા સંકટને સંભાળવામાં ટ્રમ્પની ભૂમિકા પણ ઐતિહાસિક છે.
ટેરિફની ધમકી આપીને યુદ્ધ બંધ કરવાનો દાવો
એ નોંધવું જોઈએ કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની ભારત અને પાકિસ્તાન અંગેની ટિપ્પણીઓ ઇઝરાયલ જતા પહેલા કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓ પછી આવી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે તેમણે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના તણાવને ઓછો કરવા માટે ટેરિફની ધમકી અને વેપાર કરાર ન કરવાની ધમકીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તેમણે ભારત અને પાકિસ્તાનને સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે જો તેઓ યુદ્ધમાં જશે, તો બંનેને ટેરિફનો ભોગ બનવું પડશે. અમેરિકા કોઈપણ દેશ સાથે કોઈ વેપાર કરાર કરશે નહીં. જો બંને યુદ્ધ લડવા માંગે છે અને જો બંને એકબીજા સામે પરમાણુ શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરે છે, તો અમેરિકાના પરિણામોનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રહો.
ઇજિપ્તમાં ગાઝા શાંતિ સમિટ શું હતું?
એ નોંધવું જોઈએ કે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચે યુદ્ધવિરામમાં મધ્યસ્થી કરી હતી અને ગાઝા અંગે ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચે શાંતિ કરાર કર્યો હતો. ટ્રમ્પ ગાઝામાં શાંતિ જાળવણી અને પુનર્વસનની દેખરેખ વ્યક્તિગત રીતે રાખી રહ્યા છે. તેમના પ્રયાસોથી હમાસે ઇઝરાયલી બંધકોને મુક્ત કર્યા અને ઇઝરાયલે પેલેસ્ટિનિયન બંધકોને મુક્ત કર્યા. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ગાઝા શાંતિ યોજના પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે, જેને ભારત સહિત વિશ્વભરના લગભગ 20 દેશોએ ટેકો આપ્યો છે.