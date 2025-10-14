નવા શૉ સાથે નેટફ્લિક્સ પર પરત ફરી રહ્યા છે મિસ્ટર બીન

હોલીવુડ અભિનેતા રોવાન એટકિન્સન તેમની અદ્ભૂત કોમેડી માટે જાણીતા છે. તેમને એવા થોડા કલાકારોમાંના એક ગણવામાં આવે છે જે એક પણ શબ્દ બોલ્યા વિના લોકોને હસાવી શકે છે. તેઓ તેમના લોકપ્રિય પાત્ર, મિસ્ટર બીન માટે પણ જાણીતા છે. તેઓ ટૂંક સમયમાં એક નવો શો લઈને આવી રહ્યા છે.
રોવાન એટકિન્સન નવા શોમાં અભિનય કરશે
પીઢ અભિનેતા રોવાન એટકિન્સન ટૂંક સમયમાં તેમના કોમેડી શો “મેન વર્સિસ બેબી” સાથે નેટફ્લિક્સ પર પાછા ફર્યા છે. આ વેબ સીરિઝ 11 ડિસેમ્બરે OTT પ્લેટફોર્મ પર સ્ટ્રીમ થશે. આ વેબ સીરિઝ ચાર એપિસોડ હશે.
નેટફ્લિક્સે X પર સીરિઝની જાહેરાત કરતા ઘણા ફોટા શેર કર્યા. ફોટામાં રોવાન એટકિન્સન એક બાળક સાથે દેખાય છે. એક ફોટામાં તે બે બાળકો સાથે અને તેમને સ્તનપાન કરાવતો જોવા મળે છે. બીજામાં, તે એક શોપિંગ મોલમાં બાળક સાથે જોવા મળે છે. ફોટા શેર કરતા નેટફ્લિક્સ યુકે અને આયર્લેન્ડે લખ્યું, “શાંત રાત? કદાચ નહીં. રોવાન એટકિન્સન ‘મેન વર્સિસ બેબી’ માં પાછા આવી રહ્યા છે. આ સીરિઝ ડિસેમ્બરમાં આવી રહી છે.”
મેન વર્સિસ બેબીની વાર્તા વિશે વાત કરીએ તો આ શો રોવાન એટકિન્સનને અનુસરે છે જ્યારે તે એક હવેલીમાં કેરટેકર તરીકેની નોકરી છોડીને એક શાળામાં બાળકની સંભાળ રાખવાની જવાબદારી લે છે. આ શોમાં એક કોમેડી ટ્વિસ્ટ છે. તે તેની 2022 નો હિટ શૉ, “મેન વર્સિસ બેબી” ની સિક્વલ છે.