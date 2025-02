WAVES સમિટમાં PM મોદીએ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીની હસ્તીઓ સાથે કરી વાતચીત

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે ભારત અને વિશ્વના ટોચના વ્યાવસાયિકો સાથે વાતચીત કરી, જેઓ WAVES સમિટના સલાહકાર બોર્ડનો ભાગ છે. તેમણે અમિતાભ બચ્ચન, દિલજીત દોસાંઝ, રજનીકાંત, શાહરૂખ ખાન, રણબીર કપૂર, ચિરંજીવી, અનિલ કપૂર, અક્ષય કુમાર, અનુપમ ખેર અને એઆર રહેમાન જેવા ફિલ્મી હસ્તીઓ સાથે વર્ચ્યુઅલી વાર્તાલાપ કર્યો. પ્રધાનમંત્રીએ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણી, માઇક્રોસોફ્ટના સીઈઓ સત્ય નડેલા, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાના ચેરમેન આનંદ મહિન્દ્રા અને અન્ય ઘણા અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓ સાથે પણ વાતચીત કરી.

પીએમ મોદીએ વેવ્સ સમિટ અંગે અપડેટ આપ્યું

ટ્વિટર પર તેમની વાતચીતની એક ઝલક શેર કરતા પ્રધાનમંત્રીએ લખ્યું, ‘મનોરંજન, સર્જનાત્મકતા અને સંસ્કૃતિની દુનિયાને એકસાથે લાવતી વૈશ્વિક સમિટ, WAVES ની સલાહકાર બોર્ડની બેઠક હમણાં જ પૂર્ણ થઈ છે. સલાહકાર બોર્ડના સભ્યો વિવિધ ક્ષેત્રોના કેટલાક શ્રેષ્ઠ સ્ટાર્સ છે જેમણે માત્ર પોતાનો ટેકો જ નથી આપ્યો પરંતુ ભારતને વૈશ્વિક મનોરંજન કેન્દ્ર બનાવવાના અમારા પ્રયાસોને આગળ વધારવા માટે ઘણા અદ્ભુત સૂચનો પણ શેર કર્યા છે. ડિસેમ્બર 2024 માં પીએમ મોદીએ વર્લ્ડ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ એન્ટરટેઈનમેન્ટ સમિટ (WAVES) ના પ્રારંભની જાહેરાત કરી, તેને ભારતને વિશ્વભરમાં વધુ સારું સ્થાન બનાવવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ગણાવ્યું. તેમણે સર્જનાત્મક ક્ષેત્રમાં કામ કરતા યુવાનોને આ સમિટમાં જોડાવા માટે પણ વિનંતી કરી.’

WAVES સમિટની બેઠક શા માટે યોજાઈ હતી?

આ બેઠકમાં નવીનતા, વૈશ્વિક નેતૃત્વ, ભારતના સાંસ્કૃતિ, તકનીકી પ્રભાવ અને વિશ્વ મંચ પર ભારતની સ્થિતિ સુધારવા અને આગળ વધારવા માટેની વ્યૂહરચનાઓની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. વેવ્સ સમિટ, વિવિધ ક્ષેત્રોના વિચારશીલ નેતાઓને એકસાથે લાવવા માટે જાણીતી છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય આંતર-ઉદ્યોગ સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો અને ડિજિટલ-સર્જનાત્મક અર્થતંત્રમાં ભારતને આગળ ધપાવવાનો છે.

Just concluded an extensive meeting of the Advisory Board of WAVES, the global summit that brings together the world of entertainment, creativity and culture. The members of the Advisory Board are eminent individuals from different walks of life, who not only reiterated their… pic.twitter.com/FoXeFSzCFY

— Narendra Modi (@narendramodi) February 7, 2025