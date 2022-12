PM મોદીએ મુખ્યમંત્રીઓ સાથે કરી બેઠક

PM મોદીએ ભારતની G-20 અદ્યક્ષતા સાથે સંબંધિત પાસાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે રાજ્યપાલો, મુખ્યમંત્રીઓ, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરો સાથે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા બેઠક યોજી હતી.

Chaired a meeting of Governors, LGs and CMs to discuss India's G-20 Presidency and aspects relating to the G-20 events which will take place across India through the coming year. Emphasised on how the states can showcase their rich potential and vibrant culture in these events.

