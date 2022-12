SC એ NCWની ‘તમામ ધર્મની છોકરીઓની લગ્નની ઉંમર 18 વર્ષ કરવાની’ માંગણી પર કેન્દ્રનો જવાબ માંગ્યો

મુસ્લિમ મહિલાઓ માટે લગ્નની લઘુત્તમ વય 18 વર્ષ કરવાની માંગ પર સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને નોટિસ પાઠવી છે. રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગ (NCW)ની અરજી પર કોર્ટે આ નોટિસ જારી કરી છે. મુસ્લિમ પર્સનલ લો હેઠળ છોકરીના લગ્ન તરુણાવસ્થા અથવા 15 વર્ષની ઉંમરે થઈ શકે છે.

Supreme Court issues notice to Centre on a plea filed by the National Commission for Women (NCW) seeking a uniform age of marriage for women. pic.twitter.com/IQaFAcRlhh

