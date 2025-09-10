ટ્રમ્પે મિત્રતાનો હાથ લંબાવતાં PM મોદીએ આપ્યો હકારાત્મક પ્રતિસાદ

નવી દિલ્હીઃ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે તેઓ આવતા સપ્તાહે પોતાના ખૂબ જ સારા મિત્ર વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સાથે વાતચીત કરવા આતુર છે. એ સાથે જ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ભારત અને અમેરિકા વેપાર અવરોધોને દૂર કરવા માટે ચર્ચા કરી રહ્યા છે.
રાષ્ટ્રપતિએ બુધવારે વહેલી સવારે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વેપાર કરારના સફળ સમાપનમાં કોઈ મુશ્કેલી નહીં આવે. આ નિવેદન અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ અને ટોચના અધિકારીઓ દ્વારા અનેક સપ્તાહ સુધી ભારતની ટીકા કર્યા પછી અને તેના પર 50 ટકાના ટેરિફ લગાવ્યા પછી બદલાયેલા વલણનો સંકેત માનવામાં આવે છે.
ટ્રમ્પના નિવેદન પર શું બોલ્યા પીએમ મોદી
પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ભારત અને અમેરિકા મિત્ર અને ભાગીદાર છે. વડા પ્રધાને X પર લખ્યું હતું કે
ભારત અને અમેરિકા ઘનિષ્ઠ મિત્રો અને સ્વાભાવિક ભાગીદારો છે. મને વિશ્વાસ છે કે અમારી વેપાર ચર્ચાઓ ભારત-અમેરિકા ભાગીદારીની શક્યતાઓને ઉજાગર કરવાનો માર્ગ તૈયાર કરશે. અમારી ટીમો આ ચર્ચાઓને શક્ય તેટલી જલદી પૂર્ણ કરવા માટે કાર્ય કરી રહી છે. હું રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથે વાત કરવા માટે પણ આતુર છું. અમે બંને દેશોના લોકો માટે તેજસ્વી અને સમૃદ્ધ ભવિષ્ય સુનિશ્ચિત કરવા માટે મળીને કામ કરીશું.
India and the US are close friends and natural partners. I am confident that our trade negotiations will pave the way for unlocking the limitless potential of the India-US partnership. Our teams are working to conclude these discussions at the earliest. I am also looking forward… pic.twitter.com/3K9hlJxWcl
— Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2025
પીએમ મોદીની સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા દરમિયાન અમેરિકા યાત્રાની યોજના હતી, પરંતુ હવે વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરને 27 સપ્ટેમ્બરે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાને સંબોધવા માટે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. વ્હાઇટ હાઉસમાં ટ્રમ્પે શુક્રવારે ઓવલ ઓફિસમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત અને અમેરિકાની વચ્ચે એક ખાસ સંબંધ છે અને તેમાં ચિંતા કરવાની કોઈ વાત નથી. ત્યાર બાદ શનિવારે સવારે PM નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું કે તેઓ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની લાગણીઓ અને દ્વિપક્ષી સંબંધોના સકારાત્મક મૂલ્યાંકનની ઊંડાણપૂર્વક કદર કરે છે અને સંપૂર્ણપણે તેનું સમર્થન કરે છે.