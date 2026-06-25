વેનેઝુએલા ભૂકંપ પર પ્રધાનમંત્રી મોદીની સંવેદના, મદદ માટે બતાવી તૈયારી

વેનેઝુએલામાં આવેલા ભયંકર ભૂકંપ બાદ વિશ્વભરના દેશોએ મદદનો હાથ લંબાવ્યો છે. ભારત વતી પીએમ મોદીએ વેનેઝુએલામાં થયેલા વિનાશ માટે સંવેદના વ્યક્ત કરી અને વેનેઝુએલાની સરકારને શક્ય તમામ સહાયની જાહેરાત કરી.
વેનેઝુએલામાં આવેલા ભૂકંપથી થયેલા ભારે વિનાશથી સમગ્ર વિશ્વમાં ચિંતા અને સહાનુભૂતિનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. ભારતે પણ પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને વેનેઝુએલાની સરકારને શક્ય તમામ સહાયની જાહેરાત કરી છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ વેનેઝુએલામાં માર્યા ગયેલા લોકોના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી અને કહ્યું કે ભારત શક્ય તમામ સહાય પૂરી પાડવા માટે તૈયાર છે.
પીએમ મોદીએ પોતાના સંદેશમાં શું કહ્યું?
સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરેલી પોસ્ટમાં પીએમ મોદીએ લખ્યું, “વેનેઝુએલામાં આવેલા વિનાશક ભૂકંપથી થયેલા વિનાશથી હું ખૂબ જ દુઃખી છું. ભારત વતી, હું વેનેઝુએલાની સરકાર અને લોકો પ્રત્યે, ખાસ કરીને પ્રિયજનો ગુમાવનારાઓના પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. અમે ઘાયલોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને આ મુશ્કેલ સમયમાં અસરગ્રસ્ત તમામ લોકો સાથે એકતામાં ઉભા છીએ. ભારત શક્ય તેટલી બધી સહાય પૂરી પાડવા માટે તૈયાર છે.”
સોશિયલ મીડિયા પર સમર્થનનો વરસાદ
ભૂકંપ પછી સોશિયલ મીડિયા પર વિશ્વભરમાંથી શોક અને સમર્થનના સંદેશાઓનો વરસાદ થયો. વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતા મારિયા કોરિના મચાડોએ વેનેઝુએલાના લોકો માટે પ્રાર્થના કરી અને તેમને મજબૂત રહેવા વિનંતી કરી. આ દરમિયાન અલ સાલ્વાડોરના રાષ્ટ્રપતિ નાયબ બુકેલે કહ્યું કે તેમનો દેશ આ મુશ્કેલ સમયમાં વેનેઝુએલાના લોકો સાથે ઉભો છે. તેમણે લખ્યું, “અમે તમારી સાથે અમારી એકતા અને પ્રાર્થના મોકલીએ છીએ. મજબૂત રહો, વેનેઝુએલા.” ફ્લોરિડા રિપબ્લિકન પ્રતિનિધિ મારિયા એલ્વિરા સાલાઝારે પણ અસરગ્રસ્ત પરિવારો, ગુમ થયેલા લોકોના સંબંધીઓ અને રાહત કાર્યકરો માટે સમર્થન વ્યક્ત કર્યું.
વેનેઝુએલામાં બે શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યા
બુધવારે સાંજે વેનેઝુએલામાં બે શક્તિશાળી ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા. યુએસ જીઓલોજિકલ સર્વે અનુસાર, પહેલા ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 7.2 હતી, ત્યારબાદ 39 સેકન્ડ પછી બીજો ભૂકંપ રિક્ટર સ્કેલ પર 7.5 હતો. ભૂકંપનું કેન્દ્ર કારાકાસથી લગભગ 168 કિલોમીટર પશ્ચિમમાં, દેશના કેરેબિયન કિનારે મોરોન શહેર નજીક હતું. તેની ઊંડાઈ 22 કિલોમીટર નોંધાઈ હતી. ભૂકંપ એટલા મજબૂત હતા કે તેમની અસર લગભગ 1,700 કિલોમીટર દૂર બ્રાઝિલના એમેઝોન પ્રદેશ સુધી અનુભવાઈ. ભૂકંપથી થયેલા જાનમાલના નુકસાનના સત્તાવાર આંકડા હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી, પરંતુ એવી આશંકા છે કે હજારો લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે.