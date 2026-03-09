PM મોદીએ બાલેન્દ્ર શાહને નેપાળ ચૂંટણીમાં પ્રચંડ વિજય બદલ અભિનંદન આપ્યા

દક્ષિણ એશિયાની રાજનીતિમાં એક મહત્વપૂર્ણ ઘટનાક્રમ સામે આવ્યો છે, જ્યાં નેપાળમાં યોજાયેલી તાજેતરની રાષ્ટ્રીય ચૂંટણી બાદ નવી રાજકીય સમીકરણો ઉભા થયા છે. 5 માર્ચે યોજાયેલી આ ચૂંટણીમાં રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્ર પાર્ટી (RSP) એ નોંધપાત્ર જીત મેળવી છે. આ જીત માત્ર નેપાળની આંતરિક રાજનીતિ માટે જ મહત્વપૂર્ણ નથી પરંતુ ભારત-નેપાળ સંબંધો માટે પણ મહત્વ ધરાવે છે. આ પરિણામો બાદ ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ નેપાળના આ અગ્રણીઓ સાથે સીધી વાતચીત કરી અને તેમની જીત માટે શુભેચ્છા પાઠવી છે.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્ર પાર્ટીના અધ્યક્ષ રવિ લામિછાને અને પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા બલેન્દ્ર શાહ સાથે ટેલિફોન પર વાતચીત કરી હતી. આ વાતચીત દરમિયાન મોદીએ બંને નેતાઓને ચૂંટણીમાં મળેલી ભવ્ય જીત માટે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે આ જીત નેપાળની લોકશાહી પ્રક્રિયાની મજબૂતી દર્શાવે છે અને દેશની રાજકીય વ્યવસ્થામાં નવા વિચારો અને નવી દિશા માટે એક સકારાત્મક સંકેત છે.
વાતચીત દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી મોદીએ નેપાળમાં બનનારી નવી સરકાર માટે પોતાની શુભેચ્છાઓ પણ વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે ભારત હંમેશા નેપાળ સાથે મિત્રતા અને સહયોગના મજબૂત સંબંધો જાળવવા માટે પ્રતિબદ્ધ રહ્યું છે. બંને દેશોની વચ્ચે ઐતિહાસિક, સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક સંબંધો ઘણા વર્ષોથી મજબૂત રહ્યા છે અને આગામી સમયમાં આ સંબંધો વધુ ગાઢ બનશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે ભારત અને નેપાળ વચ્ચેનો સહકાર માત્ર દ્વિપક્ષીય સંબંધો સુધી મર્યાદિત નથી પરંતુ સમગ્ર દક્ષિણ એશિયાના વિકાસ અને સ્થિરતા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે. બંને દેશો વચ્ચે વેપાર, પ્રવાસન, સંસ્કૃતિ અને લોકો-થી-લોકો સંબંધોમાં વધારો થાય તે માટે સતત પ્રયાસ કરવામાં આવશે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે નવી સરકારના નેતૃત્વમાં નેપાળ વિકાસ અને પ્રગતિના નવા માઇલસ્ટોન હાંસલ કરશે.