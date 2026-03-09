હીટવેવનો ખતરો: ત્રણ દિવસ અનેક જિલ્લાઓમાં યલો ઍલર્ટ

ગુજરાતમાં ઉનાળાની શરૂઆત સાથે જ ગરમીના આકરા તેવર જોવા મળી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગની તાજેતરની આગાહી અનુસાર રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં આગામી ત્રણ દિવસ સુધી હીટવેવ જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા છે. વધતા તાપમાનને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા અનેક જિલ્લાઓ માટે ‘યલો ઍલર્ટ’ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
હવામાન વિભાગ મુજબ આગામી દિવસોમાં તાપમાન 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસને પાર જવાની શક્યતા છે, જેના કારણે લોકોને ભારે ગરમીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સોમવાર, 9 માર્ચના રોજ રાજકોટ અને કચ્છ જિલ્લામાં હીટવેવની આગાહી કરવામાં આવી છે.
તે ઉપરાંત મંગળવાર, 10 માર્ચ અને બુધવાર, 11 માર્ચે અમદાવાદ, ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા, વડોદરા, સુરત, કચ્છ, અમરેલી, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, ભાવનગર અને બોટાદ જિલ્લામાં કાળઝાળ ગરમી રહેવાની સંભાવના છે. આ જિલ્લાઓમાં ગરમીની તીવ્રતા વધે તેવી શક્યતા હોવાથી તંત્રએ યલો ઍલર્ટ જાહેર કર્યું છે.
ગરમીની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્રએ નાગરિકોને ખાસ સાવચેતી રાખવાની અપીલ કરી છે. બપોરે 12થી 4 વાગ્યા દરમિયાન ખૂબ જ જરૂરી હોય ત્યારે જ બહાર નીકળવું. ગરમીથી બચવા માટે આછા રંગના સુતરાઉ કપડાં પહેરવા તેમજ શરીરને હાઇડ્રેટેડ રાખવા માટે પૂરતું પાણી પીવું. ઉપરાંત છાશ, લીંબુ શરબત અથવા ઓઆરએસ જેવા પ્રવાહી પદાર્થો લેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
વૃદ્ધો અને નાના બાળકોને ખાસ કરીને બપોરના તીવ્ર તાપમાં બહાર ન જવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. તંત્ર દ્વારા લોકોને ગરમીથી બચવા માટે જરૂરી તકેદારી રાખવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.