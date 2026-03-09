ઇન્ડોનેશિયા ભારત પાસેથી બ્રહ્મોસ મિસાઇલ ખરીદશે

ભારતના રક્ષા ક્ષેત્ર માટે એક મહત્વપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય સોદાની ખબર સામે આવી છે. દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયામાં પોતાની સૈન્ય ક્ષમતાને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે ઇન્ડોનેશિયાએ ભારત પાસેથી બ્રહ્મોસ સુપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલ ખરીદવાનો નિર્ણય લીધો છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર આ સોદાની કિંમત લગભગ 200 થી 350 મિલિયન અમેરિકી ડોલર વચ્ચે હોઈ શકે છે, જે ભારતીય ચલણ મુજબ લગભગ 1600 કરોડથી 2900 કરોડ રૂપિયા જેટલી થાય છે. ઇન્ડોનેશિયાના રક્ષા મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ પણ ભારત સાથે બ્રહ્મોસ મિસાઇલ સિસ્ટમ મેળવવા માટે કરાર થયાની પુષ્ટિ કરી છે.
આ સોદો ઇન્ડોનેશિયાની રક્ષા નીતિમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહ્યો છે. ઇન્ડોનેશિયા એક વિશાળ દ્વીપીય દેશ છે અને તેની સુરક્ષાનો મોટો ભાગ તેની લાંબી સમુદ્રી સીમાઓ પર આધારિત છે. સમુદ્ર માર્ગો અને ટાપુઓ વચ્ચેની સુરક્ષા જાળવવી તે દેશ માટે અતિ મહત્વપૂર્ણ છે. આવી સ્થિતિમાં અદ્યતન મિસાઇલ સિસ્ટમ ખરીદવાનો નિર્ણય તેની સમુદ્રી સુરક્ષાને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે લેવામાં આવ્યો હોવાનું માનવામાં આવે છે.
બ્રહ્મોસ મિસાઇલ ખાસ કરીને તટીય રક્ષા અને સમુદ્રી ઓપરેશન્સ માટે અત્યંત અસરકારક માનવામાં આવે છે. આ મિસાઇલને જમીન, સમુદ્ર અને હવામાંથી લોન્ચ કરી શકાય છે, જેના કારણે તેની ઓપરેશનલ ક્ષમતા ખૂબ જ વિશાળ બની જાય છે. સમુદ્ર વિસ્તારમાં દુશ્મનના યુદ્ધજહાજોને ઝડપથી નિશાન બનાવવા માટે આ મિસાઇલ ખૂબ અસરકારક ગણાય છે. આ કારણે ઇન્ડોનેશિયા જેવા દેશો માટે તે મહત્વપૂર્ણ રક્ષા સાધન બની શકે છે.