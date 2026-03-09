વર્લ્ડ કપ વિજેતા હીરો સેમસનને કેરળ સરકાર દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવશે

ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026માં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ભારતીય ટીમને ઐતિહાસિક જીત અપાવનાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન Sanju Samson હવે પોતાના હોમ સ્ટેટમાં ભવ્ય સન્માન મેળવવા જઈ રહ્યા છે. Kerala સરકારએ જાહેરાત કરી છે કે ટી20 વર્લ્ડ કપના હીરો બનેલા સંજુ સેમસનને રાજ્યમાં વિશેષ સન્માન આપવામાં આવશે. આ નિર્ણય રાજ્યના મુખ્યમંત્રી Pinarayi Vijayanના નેતૃત્વ હેઠળ લેવામાં આવ્યો છે. સેમસનની આ સિદ્ધિને સમગ્ર રાજ્ય માટે ગૌરવની બાબત માનવામાં આવી રહી છે.
રાજ્યના શિક્ષણમંત્રી V. Sivankuttyએ જાહેરાત કરતાં કહ્યું કે સંજુ સેમસનનું રાજ્ય સરકાર તરફથી ભવ્ય સ્વાગત અને સન્માન કરવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું કે સેમસનની સિદ્ધિ માત્ર તેમના વ્યક્તિગત કરિયરની સફળતા નથી, પરંતુ સમગ્ર કેરળ માટે ગર્વની ક્ષણ છે. તેમની મહેનત અને પ્રતિભાએ હજારો યુવા ક્રિકેટરોને પ્રેરણા આપી છે.
આ સન્માન સમારોહ રાજ્યની રાજધાની Thiruvananthapuramમાં યોજાવાનો છે, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં ક્રિકેટપ્રેમીઓ અને યુવાનો ઉપસ્થિત રહે તેવી શક્યતા છે. રાજ્ય સરકાર આ કાર્યક્રમને વિશેષ બનાવવાની તૈયારી કરી રહી છે જેથી યુવા ખેલાડીઓ માટે પ્રેરણાદાયક ક્ષણ બની શકે.
ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની શરૂઆતમાં સંજુ સેમસનને વધુ તક મળી નહોતી. ગ્રુપ સ્ટેજમાં તેમને માત્ર એક મેચ રમવાનો મોકો મળ્યો હતો. ત્યારબાદ સુપર-8 રાઉન્ડમાં Zimbabwe national cricket team સામે રમવાની તક મળી, જ્યાં તેમણે 15 બોલમાં 24 રન બનાવી પોતાની ક્ષમતા દર્શાવી.
આ પછી નોકઆઉટ મેચોમાં સંજુ સેમસને અદ્ભુત વાપસી કરી. ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં West Indies cricket team સામે તેમણે માત્ર 50 બોલમાં અણનમ 97 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી અને ભારતને સેમિફાઇનલમાં પહોંચાડ્યું. ત્યારબાદ સેમિફાઇનલમાં England cricket team સામે તેમણે 42 બોલમાં 89 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી અને ટીમને ફાઇનલ સુધી પહોંચાડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી.