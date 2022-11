PM મોદી G-20 સંમેલનમાં ભાગ લેવા બાલી પહોંચ્યા, ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરાયું

G-20 સમિટઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી G-20 સમિટમાં ભાગ લેવા સોમવારે ઇન્ડોનેશિયાના બાલી પહોંચ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ અહીં G20 જૂથના નેતાઓ સાથે વૈશ્વિક આર્થિક વૃદ્ધિને પુનર્જીવિત કરવા, ખાદ્ય અને ઉર્જા સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા જેવા પડકારો અને સ્વાસ્થ્ય અને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન સંબંધિત મુદ્દાઓના ઉકેલો પર વ્યાપક ચર્ચા કરશે. તે ભારતની સિદ્ધિઓ અને વૈશ્વિક પડકારોને સામૂહિક રીતે સંબોધવા માટે તેની “મજબૂત પ્રતિબદ્ધતા” પણ પ્રકાશિત કરશે.

PM Modi arrives in Indonesia for G20 summit, receives traditional welcome

PM નરેન્દ્ર મોદીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ G20 સમિટમાં ભાગ લેવા બાલી જવા રવાના થાય છે. ઉપરાંત, યુક્રેન કટોકટી, ખાસ કરીને ખાદ્ય અને ઉર્જા સુરક્ષા પર તેની અસરો સહિતના વૈશ્વિક પડકારોને દબાવવા પર ચર્ચાની અપેક્ષા છે. જણાવી દઈએ કે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ, અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બિડેન, બ્રિટિશ વડાપ્રધાન ઋષિ સુનક અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોન પણ જી-20 સમિટમાં ભાગ લેવાના છે.

