પેટ્રોલ-ડીઝલની અછતની વાત માત્ર અફવા: CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ

ગાંધીનગર: ઈરાન-અમેરિકા-ઇઝરાયલના યુદ્ધમાં રોજ નવી વાતો સામે આવી રહી છે. જેમાં છેલ્લાં બે દિવસથી દેશમાં ઈંધણની અછત થવાની વાતો વહેતી થઈ છે. સોમવારે સમગ્ર રાજ્યના પેટ્રોલ પંપો પર લાંબી લાઈનો જોવા મળી હતી. રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ લોકોને અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવા વિનંતી કરી હતી. સાથે જ રાજ્યમાં પેટ્રોલ-ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો હોવાની વાત કરી હતી. તેમ છતાં જાણ કે લોકોને વિશ્વાસ ન હોય તેમ આજે પણ લાંબી લાઈનો લગાવીને ઉભા છે. તેવામાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ આજે લોકોને અપીલ કરી છે કે અફવાથી દૂર રહે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે નાગરિકોને આશ્વાસન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે રાજ્યમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ કે ગેસની કોઈ અછત નથી. લોકોએ ગભરાઈને સંગ્રહખોરી કરવાની કે પેટ્રોલ પંપો પર લાંબી કતારો લગાવવાની સહેજ પણ જરૂર નથી, કારણ કે સરકાર સ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહી છે.
