મૌલાના તૌકીર રઝાના ઘરમાંથી પેટ્રોલ બોમ્બ, હથિયારો જપ્ત

બરેલીઃ ઉત્તર પ્રદેશના બરેલીમાં શુક્રવારે 26 સપ્ટેમ્બરે I Love Muhammad કેમ્પેનને નામે થયેલી હિંસા એક પૂર્વનિયોજિત કાવતરું હતું. પોલીસની FIRમાં ખુલાસો થયો છે કે IMC પ્રમુખ મૌલાના તૌકીર રઝા ખાન આરોપી નંબર એક છે. તેમણે પ્રદર્શનકારીઓને સૂચના આપી હતી કે આજે શહેરનું વાતાવરણ બગાડવાનું છે, ભલે તેમાં પોલીસ કર્મચારીઓની હત્યા જ કેમ ન કરવી પડે અને મુસ્લિમોની શક્તિ બતાવવી છે.
પોલીસે તૌકીર રઝા સહિત આઠ લોકોની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે 10 FIRમાં 2000થી વધુ લોકોનાં નામ નોંધાયાં છે. આ હિંસામાં 10 પોલીસ કર્મચારીઓ ઘાયલ થયા છે અને પોલીસને ગેરકાયદે હથિયારો મળ્યાં છે. પોલીસે શહેરમાં 48 કલાક માટે ઇન્ટરનેટ બંધ કરી દીધું છે.
તૌકીર રઝાએ ભીડને ઉશ્કેર્યા
શુક્રવારે જુમ્માની નમાજ પછી આલા હજરત દરગાહ અને તૌકીર રઝાના નિવાસસ્થાન પાસે સેંકડો પ્રદર્શનકારીઓ ભેગા થયા હતા. બધા “આઈ લવ મોહમ્મદ”ના પોસ્ટર લઈને માર્ચ કાઢવા ઈચ્છતા હતા, પરંતુ પ્રશાસને પરવાનગી ન આપતાં પ્રદર્શન રદ કરી દેવામાં આવ્યું. ભીડમાંથી કેટલાક લોકોએ *“ગુસ્તાખ-એ-નબીની એક જ સજા, સર તનથી જુદા જેવો ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચાર લગાવ્યો હતો, જેથી વાતાવરણ તંગ બન્યું.
ભીડે તૌકીર રઝાના કહેવાતાં નિવેદનનો હવાલો આપીને સૂત્રો પોકાર્યાં હતાં, મૌલાના તૌકીર રઝાએ કહ્યું હતું કે આજે શહેરનું વાતાવરણ બગાડવાનું છે, ભલે તેમાં પોલીસવાળાઓની હત્યા જ કેમ ન કરવી પડે અને મુસ્લિમોની શક્તિ બતાવવી છે. ત્યાર બાદ કોઠવાલી વિસ્તાર, અલમગીરપુર, સિવિલ લાઇન્સ, મોટા બજાર અને બન્સમાંડીમાં દુકાનો બંધ થઈ ગઈ, વાહનો પર પથ્થરમારો થયો.
પોલીસની FIR મુજબ પ્રદર્શન માટે અપરાધીઓને પહેલેથી બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ભીડે પોલીસ પર ગેરકાયદે હથિયારોથી ગોળીબાર કર્યો, જેમાં જાનથી મારી નાખવાનો ઈરાદો સ્પષ્ટ હતો. કાચની બોટલોમાં ભરેલા પેટ્રોલ બોમ્બ ફેંકાયા, જેથી અનેક પોલીસ કર્મચારીઓ દાઝ્યા હતા. એટલું જ નહીં, ધારદાર હથિયારો વડે પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો, જેમાં 10 પોલીસ કર્મચારીઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા.