ભાજપે ઉદ્ધવ ઠાકરેને કહ્યું, દશેરા રેલી રદ કરો, તે પૈસા પૂર પીડિતોને મોકલો

મહારાષ્ટ્ર ભાજપ એકમના મુખ્ય પ્રવક્તા કેશવ ઉપાધ્યાયે સોમવારે માંગ કરી હતી કે શિવસેના પ્રમુખ ઉદ્ધવ ઠાકરે તેમની પાર્ટીની વાર્ષિક દશેરા રેલી રદ કરે અને તેના પર ખર્ચાતા પૈસા મરાઠવાડામાં પૂર રાહત માટે વાપરે. ઉપાધ્યાયે આરોપ લગાવ્યો કે ઠાકરે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે “કામ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા અને ઘરે જ રહ્યા”, તેમણે કહ્યું કે હવે “પ્રાયશ્ચિત” કરવાનો સમય આવી ગયો છે. મહારાષ્ટ્રના ઘણા ભાગો જેમાં મરાઠા પ્રદેશનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે સામાન્ય રીતે દુષ્કાળથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત હોય છે, ભારે વરસાદથી ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થયા છે, જેના કારણે પૂરને કારણે વ્યાપક નુકસાન થયું છે.
ઠાકરે પરિવાર અને શિવસેના માટે દશેરા રેલીઓ યોજવી એ લાંબા સમયથી ચાલતી પરંપરા રહી છે. આ વર્ષે પણ તેઓ 2 ઓક્ટોબરે દશેરાના અવસરે મુંબઈના શિવાજી પાર્કમાં એક રેલીને સંબોધવાના છે.
‘ઉદ્ધવની સહાનુભૂતિ વ્યક્ત થશે’
ઉપાધ્યાયે X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું, “મરાઠવાડા ભયંકર પૂરનો સામનો કરી રહ્યું છે, અને લોકોએ બધું ગુમાવી દીધું છે.ઉદ્ધવ ઠાકરે પહેલાથી જ ત્રણ કલાક માટે પાંચ જિલ્લાઓનો પ્રવાસ કરી ચૂક્યા છે અને અસરગ્રસ્તોની પીડા અને વેદના પર પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. હવે કાર્યવાહી કરવાનો સમય છે. તેમણે દશેરા રેલી રદ કરવી જોઈએ અને પૂર પીડિતો પર પૈસા ખર્ચવા જોઈએ. આ તેમની સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરશે.”
તેમણે વધુમાં કહ્યું, “પ્રાયશ્ચિત કરવાનો સમય છે. રેલી રદ કરીને ભંડોળ મોકલવાથી લોકો પ્રત્યેની તેમની સાચી ચિંતા દેખાશે.” ઉપાધ્યાયે ઠાકરેની વાર્ષિક રેલીમાં બોલાયેલા વિષયોની પણ ટીકા કરતા કહ્યું કે ભૂતકાળમાં, શિવસેનાના સ્થાપક બાલ ઠાકરેના કાર્યકાળ દરમિયાન આ કાર્યક્રમ તેના વૈચારિક અભિગમ માટે જાણીતો હતો.
કાર્યકરો પર નાટકો માટે લાખો રૂપિયાનો બોજ ન નાખવો જોઈએ.
તેમણે કહ્યું,”હવે, આ રેલીઓ એ જ પટકથાનું પુનરાવર્તન બની ગઈ છે, જેમાં બીજાઓને દેશદ્રોહી કહેવામાં આવે છે અને તેમના પર પાર્ટી ચોરી કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવે છે. જ્યારે ‘સામના’ (શિવસેના યુબીટી મુખપત્ર) માં દરરોજ એક જ વિલાપનું પુનરાવર્તન થાય છે, ત્યારે સામાન્ય કાર્યકરો પર આવા નાટકો માટે લાખો રૂપિયાનો બોજ કેમ લાદવામાં આવે?” ઠાકરેએ તાજેતરમાં મરાઠવાડાના પાંચ જિલ્લાઓના પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં તેઓ અસરગ્રસ્ત લોકોને મળ્યા હતા અને તેમની ફરિયાદો સાંભળી હતી.