એશિયા કપમાં કારમી હાર બાદ PCB આકરાપાણીએ

ટીમ ઈન્ડિયા સામેની અંતિમ હાર બાદ, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. તેણે વિદેશી લીગમાં રમવા માટે તમામ ખેલાડીઓને આપવામાં આવેલા NOC રદ કર્યા છે. વિશ્વભરની લીગમાં રમવા છતાં, પાકિસ્તાનના ખેલાડીઓ T20 ફોર્મેટમાં સારું પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે. આના કારણે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે તેના ખેલાડીઓ સામે મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી કરી છે. ACC એશિયા કપ 2025માં પાકિસ્તાન ભારત સામે ત્રણ મેચ હારી ગયું.
પાકિસ્તાની ખેલાડીઓને મોટો ઝટકો લાગ્યો
પાકિસ્તાની ન્યૂઝ પોર્ટલ સામ ટીવીના અહેવાલ મુજબ, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર સૈયદ સમીર અહેમદે તમામ ખેલાડીઓ માટે માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે. આ મુજબ, પાકિસ્તાની ખેલાડીઓને હવે વિદેશી T20 લીગમાં રમવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. આ સમય દરમિયાન, તેઓ પાકિસ્તાનની સ્થાનિક T20 લીગમાં રમતા જોવા મળશે. PCB ના આ નિર્ણયની અસર તમામ મુખ્ય પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ પર પડશે. આમાં બાબર આઝમ, મોહમ્મદ રિઝવાન, શાહીન શાહ આફ્રિદી, હરિસ રૌફ, શાદાબ ખાન અને ફહીમ અશરફનો સમાવેશ થાય છે. આ બધા ખેલાડીઓ આ વર્ષે બિગ બેશ લીગમાં રમવાના હતા.
ACC એશિયા કપ 2025માં પાકિસ્તાને ભારત સિવાયની બધી ટીમોને હરાવી હતી, પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયા સામે તેમનો રેકોર્ડ અત્યંત નિરાશાજનક રહ્યો હતો. ફાઇનલમાં પાકિસ્તાને જોરદાર લડાઈ આપી હતી, પરંતુ તિલક વર્માની અણનમ 69 રનની ઇનિંગે ટીમ ઈન્ડિયાને 5 વિકેટથી મેચ જીતવામાં મદદ કરી હતી. પાકિસ્તાનની ટીમે તાજેતરમાં ખૂબ જ ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું છે, જેના કારણે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડને કઠિન નિર્ણયો લેવાની ફરજ પડી છે.