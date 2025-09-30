પ્રેગ્નેન્ટ કેટરિના કૈફ દેવરની બર્થડે પાર્ટીમાં મળી જોવા, જુઓ તસવીર

ગર્ભાવસ્થાની જાહેરાત કર્યા પછી કેટરિના કૈફ પહેલી વાર જોવા મળી છે. ફોટોમાં તેની પ્રગ્નેન્સીનો ગ્લો પણ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે.
અભિનેત્રી કેટરિના કૈફ ટૂંક સમયમાં મમ્મી બનવા જઈ રહી છે. અભિનેત્રીએ એક અઠવાડિયા પહેલા 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેની ગર્ભાવસ્થાની જાહેરાત કરી હતી. ચાહકો અને સેલિબ્રિટીઓ બંનેએ તેને અભિનંદન આપવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા. હવે, કેટરિના કૈફની ગર્ભાવસ્થાની જાહેરાત કર્યા પછી તેની પહેલી ઝલક સામે આવી છે. આ ફોટામાં કેટરિના ખૂબ ખુશ દેખાઈ રહી છે.
કેટરિના હસતી જોવા મળી રહી છે
કેટરિનાનો પ્રગ્નેન્સી પછીનો જે ફોટો સામે આવ્યો હતો તે તેના દેવર અને વિકી કૌશલના ભાઈ, સની કૌશલના જન્મદિવસની પાર્ટીનો છે. મીની માથુરે સની કૌશલના જન્મદિવસની પાર્ટીમાંથી આ ફોટો શેર કર્યો છે. કેટરિના કૈફ ઉપરાંત, મીની માથુર, સની કૌશલ અને કેટરિનાની બહેન, ઇસાબેલ કૈફ પણ ફોટામાં જોવા મળી રહ્યા છે. મીની માથુરે સનીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવવા માટે આ ફોટો શેર કર્યો છે. ચાહકોને આ ફોટામાં ગર્ભવતી કેટરિનાની ઝલક પણ મળી. ફોટામાં કેટરિના ખૂબ જ ખુશ અને હસતી દેખાઈ રહી છે. પ્રગ્નેન્સીનો ગ્લો તેના ચહેરા પર સ્પષ્ટ દેખાય છે.
વિકી અને કેટે 2021 માં લગ્ન કર્યા. કેટરિના કૈફે 2021 માં વિકી કૌશલ સાથે લગ્ન કર્યા. લગ્ન પહેલા બંનેએ એકાબીજાને ડેટ કર્યા હતાં. છેલ્લા કેટલાક સમયથી કેટરિનાના ગર્ભાવસ્થાની અફવાઓ ચાલી રહી હતી, પરંતુ વિકી અને કેટે કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી ન હતી. ત્યારબાદ 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ, વિકી અને કેટરિનાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ દ્વારા તેમના ચાહકો સાથે ખુશખબર શેર કરી. આ પછી, બધાએ કપલને અભિનંદન આપવાનું શરૂ કર્યું.
કેટરીના મેરી ક્રિસમસમાં જોવા મળી હતી
કામની વાત કરીએ તો કેટરીના કૈફ છેલ્લે ગયા વર્ષે રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ “મેરી ક્રિસમસ” માં જોવા મળી હતી. શ્રીરામ રાઘવન દ્વારા દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મમાં દક્ષિણના સુપરસ્ટાર વિજય સેતુપતિ મુખ્ય ભૂમિકામાં હતા. તે એક સસ્પેન્સ-થ્રિલર ફિલ્મ હતી. ત્યારથી, કેટરીના મોટા પડદાથી ગાયબ છે. હવે, ચાહકો તેના પહેલા બાળકના આગમનની રાહ જોઈ રહ્યા છે.