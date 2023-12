સંસદની સુરક્ષામાં ભંગનો મામલોઃ ચારેય આરોપીઓને 7 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ પર મોકલાયા

સંસદની સુરક્ષામાં મોટી ખામીના કેસમાં પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે ચાર આરોપીઓને સાત દિવસના રિમાન્ડ પર મોકલી દીધા છે. આ ચાર આરોપીઓ છે નીલમ આઝાદ, અમોલ શિંદે, સાગર શર્મા અને મનોરંજન ડી. દિલ્હી પોલીસે 15 દિવસના રિમાન્ડની માંગ કરતા કોર્ટને કહ્યું કે આ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ જેવી ઘટના છે. આ ચાર પૈકી સાગર શર્મા અને મનોરંજન ડી એવા છે જેઓ લોકસભાની કાર્યવાહી દરમિયાન પ્રેક્ષક ગેલેરીમાંથી ગૃહની અંદર કૂદી ગયા હતા અને ડબ્બામાંથી ધુમાડો ફેલાવ્યો હતો. નીલમ આઝાદ અને અમોલ શિંદે એ લોકો છે જેમણે સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા અને સંસદ પરિસરમાં કેન દ્વારા ધુમાડો ફેલાવ્યો હતો.

કઈ દલીલો આપવામાં આવી?

દિલ્હી પોલીસના વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું કે આ કેન મહારાષ્ટ્રમાંથી ખરીદવામાં આવ્યું હતું. આરોપીઓ અલગ-અલગ જગ્યાના છે. આવી સ્થિતિમાં આરોપીઓને લખનૌ, ગુરુગ્રામ અને મૈસૂર સહિત ઘણી જગ્યાએ લઈ જવા પડે છે. તેમને રૂબરૂ બેસાડીને પૂછપરછ કરવી પડશે. મીટિંગ ક્યાંથી થઈ અને કોણે પૈસા આપ્યા તે બધું જ શોધવાનું રહેશે. આ કારણોસર 15 દિવસના રિમાન્ડ આપવા જોઈએ. દિલ્હી પોલીસની આ દલીલ પર આરોપીના રિમાન્ડ વકીલે કહ્યું કે તપાસ માટે 5 દિવસ પૂરતા છે. પોલીસ વકીલે વધુમાં કહ્યું કે તેઓએ સંસદ ભવનના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર સિક્યુરિટીની ફરિયાદ પર આઈપીસી અને યુએપીએની કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે. સાગર અને મનોરંજનને સંસદની ગેલેરીના પાસ મળ્યા અને પછી ગૃહમાં કૂદી પડ્યા અને તેમના જૂતામાં છુપાયેલા કલર બોમ્બનો ઉપયોગ કર્યો. આ ઘટના આતંકવાદી કૃત્ય સમાન છે કારણ કે તે એક સુનિયોજિત કાવતરું હતું અને ભારતની સંસદ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

VIDEO | Parliament security breach: The four accused – Manoranjan D, Sagar Sharma, Neelam Azad and Amol Shinde – sent to 7-day police custody by a Delhi court. pic.twitter.com/WoxrruxET1

પીએમ મોદીનો ઉલ્લેખ કર્યો

પોલીસ વકીલોએ કોર્ટને જણાવ્યું કે આરોપીઓએ પેમ્ફલેટ બતાવીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ગુમ વ્યક્તિ તરીકે જાહેર કર્યા. આરોપીઓએ કહ્યું કે જે વ્યક્તિ તેમને શોધી કાઢશે તેને સ્વિસ બેંકમાંથી પૈસા આપવામાં આવશે. આરોપીઓએ પીએમ મોદીને જાહેર કરાયેલા ગુનેગાર તરીકે દર્શાવ્યા હતા.

VIDEO | “We have shown the court the grounds, following which the court gave us 7-day police custody (of the four accused arrested in the Parliament security breach case),” says public prosecutor Atul Shrivastava. pic.twitter.com/a2q9CzFpd4

