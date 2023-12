સંસદની સુરક્ષાનો ભંગ કરનાર માસ્ટરમાઇન્ડ લલિત ઝાની ધરપકડ

સંસદની સુરક્ષામાં ભંગને લઈને હોબાળો ચાલુ છે. વિપક્ષ આ મામલે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નિવેદનની માંગ કરી રહ્યા છે. દરમિયાન શિયાળુ સત્રમાંથી લોકસભાના 13 અને રાજ્યસભાના એક સાંસદને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. વિપક્ષના આક્રમક વલણ પર કેન્દ્રીય સંસદીય કાર્ય મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ કહ્યું કે આ કોઈ રાજકીય મામલો નથી. બીજી તરફ દિલ્હી પોલીસે છઠ્ઠા આરોપી અને મુખ્ય કાવતરાખોર ગણાતા લલિત ઝાની રાત્રે લગભગ 10.30 વાગ્યે ધરપકડ કરી હતી.

Lalit Jha, a key accused in Parliament security breach incident, arrested, say Delhi Police sources — Press Trust of India (@PTI_News) December 14, 2023

મનોરંજન ડી, સાગર શર્મા, અમોલ શિંદે અને નીલમને કોર્ટમાં રજૂ કર્યા હતા

આ પહેલા દિવસે દિલ્હી પોલીસે આ કેસમાં આરોપી મનોરંજન ડી, સાગર શર્મા, અમોલ શિંદે અને નીલમને કોર્ટમાં રજૂ કર્યા હતા. આ દરમિયાન પોલીસે કોર્ટમાં આરોપીઓની 15 દિવસની કસ્ટડી માંગી હતી, પરંતુ કોર્ટે તેમના સાત દિવસના રિમાન્ડ આપ્યા હતા. આમાંથી જે લોકો લોકસભામાં સાંસદોની બેઠક પર કૂદી પડ્યા હતા અને કેનમાંથી ધૂમ્રપાન કરતા હતા તેઓ છે મનોરંજન ડી અને સાગર શર્મા. અમોલ શિંદે અને નીલમ નારા લગાવશે અને કેમ્પસમાં કેનમાંથી ધુમાડો ફેલાવશે. પાંચમો આરોપી વિકી પોલીસ કસ્ટડીમાં છે.

Parliament security breach: Delhi court sends 4 accused to 7-day police custody Edited video is available on PTI Videos (https://t.co/L2D7HH3xZ2) #PTINewsAlerts #PTIVideos @PTI_News pic.twitter.com/AQP3LTc51O — PTI News Alerts (@PTI_NewsAlerts) December 14, 2023

કોર્ટમાં શું દલીલ કરવામાં આવી?

પોલીસે કોર્ટને કહ્યું કે મનોરંજન ડી, સાગર શર્મા, અમોલ શિંદે અને નીલમનો સંસદની સુરક્ષાનો ભંગ કરવાનો મામલો આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ જેવો છે. પોલીસે કહ્યું કે અમે આરોપીઓ સામે ભારતીય દંડ સંહિતા (આઈપીસી)ની વિવિધ કલમો ઉપરાંત આતંકવાદ વિરોધી કાયદા અનલોફુલ એક્ટિવિટીઝ પ્રિવેન્શન એક્ટ (યુએપીએ) હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે. પોલીસે કહ્યું, તેને પ્રેક્ષક ગેલેરી સુધી જ સીમિત રાખવાનો હતો. તેઓ દર્શકોની ગેલેરીમાંથી કૂવામાં કૂદી પડ્યા હતા, જે અતિક્રમણ કરી રહ્યું હતું. તેણે પોતાના જૂતામાં ડબ્બો છુપાવ્યો હતો.’ આવી સ્થિતિમાં પૂછપરછ માટે 15 દિવસની જરૂર છે, તો આરોપીના વકીલે કહ્યું કે પાંચ દિવસ પૂરતા છે.

પીએમ મોદીએ સૂચના આપી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કેન્દ્રીય મંત્રીઓને આ મામલે રાજકારણમાં ન પડવા સૂચના આપી છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે પીએમ મોદીએ મંત્રીઓને કહ્યું કે મામલો ઘણો ગંભીર છે.

Jind mahapanchayat: Members criticise methods used in Parliament security breach, while defending the issues raised Edited video is available on PTI Videos (https://t.co/L2D7HH3xZ2) #PTINewsAlerts #PTIVideos @PTI_News pic.twitter.com/EDqIuHhNmd — PTI News Alerts (@PTI_NewsAlerts) December 14, 2023

વિપક્ષના હુમલા ચાલુ છે

લોકસભામાં વિપક્ષના સભ્યોએ આ મામલે સરકાર પાસેથી જવાબ માંગ્યો અને કહ્યું કે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ગૃહની અંદર નિવેદન આપવું જોઈએ. જેના કારણે હોબાળો થયો હતો. આ જોતાં, બે વખત સ્થગિત કર્યા બાદ ગૃહની કાર્યવાહી શુક્રવારે સવારે 11 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી.

VIDEO | Parliament security breach: The four accused – Manoranjan D, Sagar Sharma, Neelam Azad and Amol Shinde – sent to 7-day police custody by a Delhi court. pic.twitter.com/WoxrruxET1 — Press Trust of India (@PTI_News) December 14, 2023

સરકારે શું કહ્યું?

સંસદીય બાબતોના પ્રધાન પ્રહલાદ જોશીએ વિપક્ષના હુમલા પર કહ્યું, અમે બધા સહમત છીએ કે ગઈકાલની દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના લોકસભાના સભ્યોની સુરક્ષામાં ગંભીર ખામી હતી. જોશીએ વધુમાં કહ્યું કે આપણે પક્ષના રાજકારણથી ઉપર ઉઠીને કામ કરવું પડશે.