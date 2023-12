IND vs SA : દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારત સામે ટોસ જીતીને બોલિંગ પસંદ કરી

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે T20 શ્રેણીની ત્રીજી અને છેલ્લી મેચ જોહાનિસબર્ગમાં છે. આ મેચ માટે બંને ટીમો સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે. પ્રથમ મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. બીજી મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનો વિજય થયો હતો. આ મેચ પણ વરસાદને કારણે પ્રભાવિત થઈ હતી. હવે ટીમ ઈન્ડિયા વાપસી કરવાના ઈરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. ભારત સામેની ત્રીજી મેચમાં સાઉથ આફ્રિકાએ ટોસ જીતીને બોલિંગ પસંદ કરી છે. ભારતીય ટીમ પ્રથમ બેટિંગ કરવા મેદાનમાં ઉતરશે.

Toss time ⏰

South Africa will bowl first in the final T20I against India!

📝 #SAvIND: https://t.co/fnz4hsfuiM pic.twitter.com/3T5NX4kIOR

— ICC (@ICC) December 14, 2023