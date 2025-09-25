માતા–પિતાએ જ દીકરીનું કર્યું અપહરણ,  જાણો…

હૈદરાબાદઃ તેલંગાણાના મેડચલ મલ્કાજગિરી જિલ્લામાં માતા–પિતાએ દીકરીનું અપહરણ કર્યું હતું. ચાર મહિના પહેલા પ્રેમ લગ્ન કરનાર યુવતી શ્વેતાને તેનાં માતા–પિતાએ જબરદસ્તી ઉઠાવી લઈ ગયાં હતાં. આ હુમલામાં શ્વેતાનાં સગાંસંબંધીઓએ પ્રવીણના પરિવાર પર મરચાં પાઉડર ફેંકી ને આંખોમાં મરચાં નાખી હુમલો કર્યો હતો. પોલીસે ફરિયાદને આધારે કેસ નોંધ્યો અને તપાસ શરૂ કરી છે.
કિસરા પાસેના એક જ ગામમાં રહેતા પ્રવીણ (25) અને શ્વેતા (23) એકમેકને પ્રેમ કરતાં હતાં અને મે, 2025માં તેમણે પ્રેમ લગ્ન કર્યાં હતાં. જોકે આ લગ્નને શ્વેતાનાં માતા–પિતા બાલ નરસિંહા (50) અને મહેશ્વરી (48)એ વિરોધ કર્યો હતો. જાતિ મતભેદ અને કુટુંબ પરંપરાને કારણે તેઓ આ લગ્ન સ્વીકારવા તૈયાર નહોતાં. આ કારણસર શ્વેતાને જબરદસ્તી પાછી લઈ જવાના ઇરાદાથી તેઓ પ્રવીણના ઘેર પહોંચ્યા હતા.
CCTV ફુટેજ મુજબ શ્વેતાનાં માતા–પિતા સાથે તેનો ભાઈ અને અન્ય સગાંસંબંધીઓએ પ્રવીણના પરિવાર પર હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલો અટકાવવાના પ્રયાસ કરનાર પ્રવીણની મા લક્ષ્મી (48) અને ભાઈ રાજુ (22) પર મરચાં પાઉડર ફેંકાયો અને મારપીટ કરવામાં આવી. આ હુમલામાં લક્ષ્મીની આંખોમાં ગંભીર ઇજા પહોંચી અને રાજુના હાથમાં ઇજા પહોંચી હતી. એ ડરથી પ્રવીણનો પરિવાર પાછળ હટી ગયો. ત્યાર બાદ શ્વેતાને કપડાં બાંધીને સ્કોર્પિયો કારમાં જબરદસ્તી લઈ જવામાં આવી.
પોલીસે નોંધ્યો કેસ
પ્રવીણના પિતા રમેશ (52)એ સ્થાનિક કિસરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. રમેશ સરકારી કર્મચારી છે. તેમની ફરિયાદને આધારે બાલ નરસિંહા, મહેશ્વરી, શ્વેતાના ભાઈઓ કૃષ્ણા (28), વિજય (26) અને અન્ય સામે IPC કલમ 365 (અપહરણ), 323 (ઇજા), 506 (ધમકી) અને 34 (સામૂહિક ગુનો) ઉપરાંત અનુસૂચિત જાતિ/જનજાતિ અધિનિયમ હેઠળ કેસ નોંધાયો છે. કિસરા ઈન્સ્પેક્ટર એ. અંજનેયુલુએ કહ્યું હતું કે “અમે સીસીટીવી ફુટેજને આધારે તરત કેસ નોંધ્યો છે. આરોપી કુટુંબના સભ્યોને જલદી જ ધરપકડ કરી લેવામાં આવશે.