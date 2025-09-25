વેસ્ટ ઇન્ડીઝ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે આવતા મહિને રમાનાર બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ગુરુવારે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. શુભમન ગિલ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે રવિન્દ્ર જાડેજાને ઉપ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવશે. ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચેની બે મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ 2 ઓક્ટોબરે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ઇંગ્લેન્ડ સામેની પાંચ મેચની શ્રેણી પછી આ ભારતની પહેલી ટેસ્ટ મેચ હશે.

ધ્રુવ જુરેલ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે વિકેટકીપિંગ કરશે. અનુભવી વિકેટકીપર ઋષભ પંત તેની ઈજામાંથી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી, જેના કારણે તેને આ શ્રેણી માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો નથી. પંત ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન પણ ઉપ-કેપ્ટન તરીકે સેવા આપી રહ્યો હતો, અને તેની ગેરહાજરીમાં, રવિન્દ્ર જાડેજાને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. પહેલાથી જ એવું માનવામાં આવી રહ્યું હતું કે પંત વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીનો ભાગ નહીં બને. આવી સ્થિતિમાં, જવાબદારી જુરેલ પર આવશે, જેમણે ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન પંતની ગેરહાજરીમાં વિકેટ પાછળની ફરજો પણ સંભાળી હતી. જુરેલ પ્રથમ પસંદગીનો વિકેટકીપર છે, જ્યારે એન. જગદીશનને પણ ટીમમાં બેકઅપ તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.

બુમરાહને આરામ આપવામાં આવ્યો નથી

એશિયા કપમાં ભારતીય ફાસ્ટ બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરનાર જસપ્રીત બુમરાહને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે આરામ આપવામાં આવ્યો નથી. ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન બુમરાહના વર્કલોડ મેનેજમેન્ટને ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યું હતું, અને તે પાંચમાંથી ફક્ત ત્રણ મેચ રમ્યો હતો. આ જોતાં, એવું માનવામાં આવતું હતું કે વ્યસ્ત આંતરરાષ્ટ્રીય શેડ્યૂલને કારણે આ શ્રેણી માટે બુમરાહને આરામ આપવામાં આવી શકે છે, પરંતુ એવું બન્યું નહીં. એવી પણ શક્યતા છે કે બુમરાહ પ્લેઇંગ ઇલેવનનો ભાગ હશે. મોહમ્મદ સિરાજ અને પ્રખ્યાત કૃષ્ણા તેની સાથે ફાસ્ટ બોલિંગ ફરજો સંભાળશે.

ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન આઠ વર્ષ પછી ભારતીય ટીમમાં ડેબ્યૂ કરનાર કરુણ નાયરને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ શ્રેણી માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી. ઇંગ્લેન્ડ સામેની પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં અપેક્ષા મુજબ સારું પ્રદર્શન ન કરનાર કરુણ ખાનની શરૂઆત બધી જ ઇનિંગ્સમાં સારી રહી હતી. તે ખરાબ ફોર્મમાં નહોતો, પરંતુ તે વધારે રન બનાવી શક્યો ન હતો. ત્યારબાદ તેને આંગળીમાં ઈજા થઈ અને તે દુલીપ ટ્રોફી ચૂકી ગયો. દરમિયાન, સરફરાઝ ખાનને ફરી એકવાર ટેસ્ટ ટીમમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યો છે. સરફરાઝ ખાન છેલ્લા કેટલાક સમયથી તેની ફિટનેસ પર કામ કરી રહ્યો છે અને તેણે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં રન બનાવ્યા છે, પરંતુ પસંદગીકારોએ તેને આ શ્રેણી માટે પસંદ કર્યો નથી.

શ્રેયસ ઐયરે રેડ બોલ ક્રિકેટમાંથી બ્રેક લીધો

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત કરતા પહેલા, BCCI એ પુષ્ટિ આપી હતી કે શ્રેયસ ઐયરે રેડ બોલ ક્રિકેટમાંથી છ મહિનાનો બ્રેક લીધો હતો. કદાચ આ જ કારણ હોઈ શકે છે કે પસંદગીકારોએ તેના પર વિચાર કર્યો ન હતો. BCCI એ જણાવ્યું હતું કે શ્રેયસ ખાનની યુકેમાં સર્જરી થઈ હતી અને તે તેમાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો હતો. તેને તાજેતરમાં રેડ બોલ મેચ રમવામાં સમસ્યાઓનો અનુભવ થયો હતો. શ્રેયસ આ સમયગાળાનો ઉપયોગ તેની ફિટનેસ સુધારવા માટે કરવા માંગે છે. શ્રેયસના નિર્ણયને ધ્યાનમાં રાખીને, BCCI એ તેને ઈરાની કપ માટે પસંદ કર્યો નથી.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR