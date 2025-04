દિલ્હીમાં PM મોદીની બેઠક પહેલા પાકિસ્તાનમાં હડકંપ

પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા બાદ પાકિસ્તાન ખૂબ જ ધ્રુજી રહ્યું છે. આ સમયે, પાકિસ્તાન પુલવામા હુમલા પછીની ભારતીય કાર્યવાહીને યાદ કરી રહ્યું છે, જ્યારે ભારતીય વિમાનોએ તેના ક્ષેત્રમાં ઘૂસીને વિનાશ મચાવ્યો હતો. પીએમ મોદી સાંજે કેબિનેટ કમિટી ઓન સિક્યુરિટી (CCS) સાથે બેઠક કરશે. આ બેઠકમાં પહેલગામ હુમલાના જવાબ માટે બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે તેવું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે.

Pakistan is politically divided , but we stand united as a nation. If attacked or threatened by India, all groups—PML-N, PPP, PTI, JUI, and others—will rally together under the Pakistani flag to defend our homeland. #Pakistan

