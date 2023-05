પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે દેશને નામ કર્યુ સંબોધન

પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન ઈમરાન ખાનની ધરપકડ બાદ પાકિસ્તાનમાં ગૃહયુદ્ધ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. નારાજ ઈમરાન સમર્થકોએ સેના અને સરકાર સામે ઓલઆઉટ વોર જાહેર કરી દીધું છે. ગવર્નર હાઉસ હોય કે સેના હેડક્વાર્ટર, દરેક જગ્યાએ વિરોધીઓનો કબજો જોવા મળી રહ્યો છે.પાકિસ્તાનના પીએમ શાહબાઝ શરીફે હિંસાના 31 કલાક બાદ દેશને સંબોધન કર્યું. બુધવારે રાત્રે લગભગ 10 વાગે પોતાના સંબોધનમાં તેણે ઈમરાન ખાન પર જોરદાર હુમલો કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે ઇમરાનના અત્યાચારી શાસન બાદ સત્તા આવી છે.રાજકારણના બદલામાં પરિણામ સારું નથી. ઈમરાનના સમયમાં ઘણા નેતાઓ જેલની અંદર હતા. ઈમરાનના અત્યાચારી શાસનમાં તરત જ ધરપકડ કરવામાં આવતી હતી.

Never had revengeful acts in politics rendered good results. We are still facing a lot of NAB cases. None of them have been proven against us as yet. We have never refused to face the law: Pakistan PM Shahbaz Sharif during his address pic.twitter.com/YSWfsPzsbw

