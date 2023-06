પાકિસ્તાન દેશદ્રોહી છે, અમેરિકાએ હથિયાર આપવાની ભૂલ ન કરવી જોઈએ, રાજનાથ સિંહે લોયડ ઓસ્ટિનને ચેતવણી આપી

અમેરિકી રક્ષા મંત્રી લોયડ ઓસ્ટીને સોમવારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર (NSA) અજીત ડોભાલ સાથે મુલાકાત કરી. આ દરમિયાન બંને લોકોએ અમેરિકા અને ભારત વચ્ચેના સંરક્ષણ સંબંધો પર ચર્ચા કરી હતી. એનએસએ સાથે મુલાકાત પહેલા અમેરિકી રક્ષા મંત્રીએ રાજનાથ સિંહ સાથે પણ વાત કરી હતી. આ દરમિયાન રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે બેફામ કહ્યું કે અમેરિકાએ પાકિસ્તાનને હથિયાર ન આપવું જોઈએ, કારણ કે તે વિશ્વાસપાત્ર નથી. વાસ્તવમાં અમેરિકા પાકિસ્તાનને હથિયાર સપ્લાય કરતું રહ્યું છે.

રક્ષા મંત્રી લોયડ ઓસ્ટિન અને NSA અજિત ડોભાલની બેઠક અંગે માહિતી શેર કરવામાં આવી છે. તે જણાવે છે કે ઓસ્ટિન અને ડોવલે દરિયાઈ, સૈન્ય અને એરોસ્પેસ ડોમેન્સમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ક્ષમતાઓને વધારવા માટે સહકારની ચર્ચા કરી હતી. લોયડ ઓસ્ટીને ભારતના ‘મેક ઇન ઇન્ડિયા’ અને ‘આત્મનિર્ભર ભારત’ પહેલને અનુરૂપ ટેકનોલોજી, સહ-ઉત્પાદન અને સ્વદેશી ક્ષમતાઓના મહત્તમ ટ્રાન્સફર પર ભાર મૂક્યો હતો.

NSA Doval, US Defence Secy Lloyd Austin hold talks in Delhi, discuss Indo-Pacific, maritime and military technologies



રાષ્ટ્રીય પ્રાથમિકતાઓના આધારે નિર્ણય લેવો જોઈએ

મીટિંગમાં, યુએસ સંરક્ષણ સચિવ અને NSA એ સંમત થયા હતા કે મધ્ય પૂર્વ, દક્ષિણ એશિયા, દક્ષિણ પૂર્વ એશિયા અને ઈન્ડો-પેસિફિકના દેશોએ તેમની રાષ્ટ્રીય પ્રાથમિકતાઓ અનુસાર કાર્યવાહીની સ્વતંત્રતા જાળવી રાખવી જોઈએ. તેને કોઈ ખરાબ વિકલ્પ પસંદ કરવા દબાણ ન કરવું જોઈએ.

Delhi | Defence Minister Rajnath Singh and US Secretary of Defense Lloyd J. Austin III today discussed a substantial range of bilateral defence cooperation issues, with particular focus on identifying ways to strengthen industrial cooperation: Defence Ministry pic.twitter.com/jGEoMM69PO



શસ્ત્રોના મુદ્દે પાકિસ્તાન પર વિશ્વાસ ન કરોઃ રાજનાથ સિંહ

પુરવઠાના વિશ્વસનીય સ્ત્રોતો, લવચીક પુરવઠા શૃંખલાઓ અને બંને દેશો વચ્ચે મોટી ઉદ્યોગ ભાગીદારી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. લોયડ અને NSA ડોભાલ સંમત થયા હતા કે વૈશ્વિક પડકારો માટે વ્યૂહાત્મક અભિગમ લોકો-થી-લોકો અને સામાજિક સંબંધો સહિત સરકારના સમગ્ર પ્રયાસો દ્વારા અપનાવવો જોઈએ.

Defence Minister Rajnath Singh and US Secretary of Defence Lloyd J. Austin III meet in Delhi

US Secretary of Defence Lloyd J. Austin III says, “Great to meet again with my friend Rajnath Singh and thank him for his unwavering commitment to U.S.-India defence relations. His… pic.twitter.com/4AgoP5aJ40

— ANI (@ANI) June 5, 2023