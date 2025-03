બલુચિસ્તાનમાં કોલેજ પાસે IED બ્લાસ્ટ, 5 લોકોના મોત

પાકિસ્તાન: અશાંત બલુચિસ્તાન પ્રાંતના ખુઝદાર જિલ્લામાં બુધવારે IED (ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ એક્સપ્લોઝિવ ડિવાઇસ) વિસ્ફોટમાં પાંચ લોકો માર્યા ગયા અને પાંચ અન્ય ઘાયલ થયા. તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. નાલ પોલીસ સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર (SHO) બહાવલ ખાન પિંડરાણીએ જણાવ્યું હતું કે IED એક મોટરસાઇકલ પર લગાવવામાં આવ્યું હતું અને તેને રિમોટ કંટ્રોલથી વિસ્ફોટ કરવામાં આવ્યો હતો. જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી રફીક સસોલીએ જણાવ્યું હતું કે ઘાયલોમાંથી બેની હાલત ગંભીર છે. તેમણે કહ્યું કે બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને ઘટના સ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ખુઝદરના વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક જાવેદ ઝેહરીએ એક ટેલિવિઝન ન્યૂઝ ચેનલને જણાવ્યું હતું કે વિસ્ફોટ નાલ બજાર નજીક એક કોલેજ પાસે પાર્ક કરેલી મોટરસાઇકલમાં થયો હતો. જેના કારણે બીજા ઘણા વાહનો પણ બળી ગયા.

Blast in Khuzdar District’s Nal City Leaves 10 Dead and Injured!

March 5, 2025

A blast in Nal city, Khuzdar district, has left at least five people dead and five others injured, according to reports from Balochistan.

Local sources say the explosion targeted the vehicle of a… pic.twitter.com/3G7IIQ3tUf

