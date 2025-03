બ્રિટિશ સંસદમાં પ્રથમ વખત ઇફ્તારનું આયોજન, PM કીર સ્ટારમર પણ હાજર

લંડન: બ્રિટિશ સંસદના નીચલા ગૃહ હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં રમઝાન નિમિત્તે પ્રથમ વખત ઇફ્તાર પાર્ટીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વડાપ્રધાન કીર સ્ટાર્મરે પણ ઇફ્તાર પાર્ટીમાં હાજરી આપી હતી. મંગળવારે બ્રિટિશ મુસ્લિમોના ઓલ-પાર્ટી પાર્લામેન્ટરી ગ્રુપ દ્વારા ઇફ્તાર પાર્ટીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સામાન્ય રીતે, ઇફ્તાર પાર્ટી સ્પીકરના ગૃહમાં થતી હતી, પરંતુ આ પહેલી વાર છે જ્યારે તેનું આયોજન હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં કરવામાં આવ્યું છે.

An honour to speak at the first Iftar held in Westminster Hall’s history this evening.

Thank you to the APPG on British Muslims for putting together this heartwarming event. pic.twitter.com/6sTzrU7sxX

— Shabana Mahmood MP (@ShabanaMahmood) March 4, 2025