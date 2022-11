ગુજરાતમાં પી. ચિદમ્બરમ સરકાર પર વરસી પડ્યા, કર્યા આકરા પ્રહાર

ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે ત્યારે હવે કોંગ્રેસ પણ રહી રહીને મેદાનમાં ઉતરી છે. આજે કોંગ્રેસ નેતા પી.ચિદમ્બરમે ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. વિશ્વ વિખ્યાત અર્થશાસ્ત્રી, પૂર્વ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને નાણામંત્રી અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા પી. ચિદમ્બરમજીનો ગુજરાતના વેપારીઓ, ડોક્ટરો, શિક્ષણવીદો, વકિલો, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટો, મહિલાઓ અને નાગરિકો સાથે પરિસંવાદ કર્યો હતો. ચિદમ્બરમજીએ જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ પક્ષ સૌને સાથે રાખવાની વિચારધારા સાથે ચાલનારો પક્ષ છે. ગુજરાતના મતદાતાઓ આ વખતે પરિવર્તન માટે મતદાન કરીને કોંગ્રેસની સરકાર બનાવે. કોંગ્રેસ સરકાર બનતાની સાથે રાહુલ ગાંધીએ આપેલા દરેક વચનો નિભાવવા કોંગ્રેસ પક્ષ કટીબદ્ધ છે. આ પરિસંવાદ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના દિગ્ગજ નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

Gujarat | #MorbiBridgeCollapse has brought shame to the fair name of Gujarat… The most shocking development is that no one, on behalf of the govt, has apologized for the tragedy. No one has resigned taking responsibility: Congress MP P Chidambaram pic.twitter.com/tLs6muBk79

— ANI (@ANI) November 8, 2022