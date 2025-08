ઉમર અબ્દુલ્લાએ સાબરમતી આશ્રમની મુલાકાત લીધી

જમ્મુ-કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઉમર અબ્દુલ્લાએ શુક્રવારે, 1 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ અમદાવાદના ઐતિહાસિક સાબરમતી આશ્રમની મુલાકાત લીધી અને રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. આ મુલાકાત દરમિયાન તેમણે ગાંધીજીની પ્રતિમા પર ખાદીનો હાર અર્પણ કર્યો અને ‘ચરખા’ ચલાવવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો. આશ્રમની મુલાકાતે તેમને નમ્ર અને ગૌરવની લાગણી અનુભવી, જેની વાત તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી.

I was also able to try my hand with a Charkha. I had a very patient teacher who tried to teach me to spin cotton in the same way that Gandhi ji did decades ago. pic.twitter.com/6r0Xs08KhB

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 1, 2025