વિદેશી પ્રવાસીને કચરો ઉપાડતા જોઈને ગુસ્સે થઈ કંગના રનૌત

બોલિવૂડ અભિનેત્રી અને હિમાચલ પ્રદેશના મંડીની સાંસદ કંગના રનૌતે એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં એક વિદેશી પ્રવાસી કચરો ઉપાડતો જોવા મળે છે. આ વીડિયો પર તેણીએ ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો છે.

તાજેતરમાં, અભિનેત્રી-રાજકારણી કંગના રનૌતે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો ક્લિપ શેર કરી છે, જેમાં એક વ્યક્તિ ધોધ પાસે કચરો ઉપાડતો જોવા મળે છે. કેટલાક ભારતીય પ્રવાસીઓ દૃશ્યનો આનંદ માણતા અથવા ફરતા જોવા મળે છે. કચરો ઉપાડ્યા પછી, તે વ્યક્તિએ કેમેરા તરફ જોયું અને કહ્યું, ‘જો મારી પાસે ફ્રી દિવસ હોય, તો કદાચ હું અહીં બેસીને જોઈશ અને લોકોને કહીશ – ઉપાડો. હું તે કરીશ. મને કોઈને કહેવામાં કોઈ સમસ્યા નથી.’ આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

Shameful a foreign tourist is more concerned about nature’s beauty while local tourists keep shamelessly littering such stunning places. No govt or administration is to be blamed — it’s the people who need to change if we ever want a clean country. Video from Kangra, Himachal. pic.twitter.com/AbZfcG28G8

— Nikhil saini (@iNikhilsaini) July 24, 2025