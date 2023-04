વિપક્ષી પાર્ટીઓને SC તરફથી કોઈ રાહત ન મળી

કોંગ્રેસ સહિત 14 રાજકીય પક્ષો વતી કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓના મનસ્વી ઉપયોગનો આક્ષેપ કરતી અરજીને સુપ્રીમ કોર્ટે ધ્યાનમાં લીધી ન હતી. અરજીમાં સેન્ટ્રલ પ્રોબ એજન્સીને લઈને ભવિષ્ય માટે માર્ગદર્શિકા જારી કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. આ પહેલા બુધવારે વરિષ્ઠ વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવી, વિરોધ પક્ષો તરફથી હાજર રહીને દલીલ કરી હતી કે 2013-14 થી 2021-22 સુધી CBI અને EDના કેસમાં 600 ટકાનો વધારો થયો છે. તેમણે કહ્યું કે ED દ્વારા 121 રાજકીય નેતાઓની તપાસ કરવામાં આવી છે, જેમાંથી 95 ટકા વિરોધ પક્ષોના છે. સીબીઆઈ દ્વારા કરવામાં આવેલી 124 તપાસમાંથી 95 ટકાથી વધુ તપાસ વિપક્ષી પાર્ટીઓની છે. પણ લોકશાહી એટલે શું? જ્યારે માત્ર નેતાઓ જ આ બાબતો માટે લડી રહ્યા છે. ફક્ત આ વર્ગના લોકો જ ટ્રિપલ ટેસ્ટને આધીન કોર્ટ હોઈ શકે છે

Supreme Court refuses to entertain a plea filed by 14 opposition parties, led by the Congress, alleging “arbitrary use” of central probe agencies like Central Bureau of Investigation (CBI) and the Enforcement Directorate (ED) against opposition leaders and seeking a fresh set of… pic.twitter.com/0DfvhhYxjN

