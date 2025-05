‘માફી નહીં, તો થિયેટરમાં ફિલ્મ નહીં:  મંત્રીની કમલ હાસનને ચેતવણી

બેંગલુરુઃ દક્ષિણના સુપરસ્ટાર કમલ હાસન હાલમાં પોતાની આવનારી ફિલ્મ ‘ઠગ લાઈફ’ને લઈને ચર્ચામાં છે, જે જૂન મહિનામાં રિલીઝ થવાની છે. આવા સમયે અભિનેતા ફિલ્મના પ્રમોશનમાં વ્યસ્ત છે, પરંતુ ફિલ્મના પ્રમોશનમાં તેમણે એવું કંઈક કહી દીધું કે જેને લઈને વિવાદ ઊભો થઈ ગયો છે.

કમલ હાસનએ કહ્યું હતું કે કન્નડ ભાષાનો જન્મ તમિળમાંથી થયો છે. તેમના આ નિવેદનથી કન્નડ સમર્થકો અને સાંસ્કૃતિક સંસ્થાઓમાં ગુસ્સો ફાટી નીકળ્યો છે. જોકે શિવા રાજકુમાર સહિત કેટલાક લોકોએ કમલ હાસનનો સમર્થન પણ કર્યું છે.

ફિલ્મોને થિયેટરમાં બતાવવાની ના પાડવામાં આવી

કમલ હાસનના આ નિવેદન બાદ કર્નાટકના મંત્રી શિવરાજ તંગડગીએ તેમને ચેતવણી આપી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે જો કમલ હાસન માફી નહીં માગે, તો તેમની ફિલ્મો પર કર્નાટકમાં પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે. KFCC (કર્નાટક ફિલ્મ ચેમ્બરની કાઉન્સિલ)ના પ્રમુખ એમ. નરસિંહલુએ જણાવ્યું કે વિતરણકર્તાઓ અને એક્ઝિબીટરોએ નિર્ણય લીધો છે કે જો કમલ હાસન જાહેરમાં માફી નહીં માગે, તો તેમની ફિલ્મ ‘ઠગ લાઈફ’ને થિયેટરમાં રિલીઝ કરવાની મંજૂરી આપવામાં નહીં આવે.

